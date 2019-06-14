Наталья Водянова отреагировала на программу Елены Малышевой о детях с особенностями развития

Последний выпуск программы «Жить здорово!» вызвал большой резонанс в Рунете, возмутив многих интернет-пользователей. Свое мнение высказала и Наталья Водянова.



Программа Елены Малышевой уже не в первый раз становится предметом обсуждения общественности. Однако последний выпуск, посвященный «особенным» детям, вызвал небывалую волну критики. Напомним, в программе были использованы слова «кретины» и «идиоты». Они задели многих, в том числе и Наталью Водянову.



В своем Инстаграме Наталья опубликовала небольшой видеоотрывок программы, сопроводив его большим постом. Водянова сразу сообщила, что и она, и представители фонда «Обнаженные сердца» возмущены использованием слов «кретин» и «идиот» в данном контексте.

«Несмотря на откровенно популистский характер программы, мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки», — продолжила свое заявление супермодель и известный благотворитель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Наталья отметила, что в курсе того, что данные слова официально используются в медицинской терминологии. Но, по ее мнению, сегодня они уже считаются устаревшими и несут совсем иное, оскорбительное значение: «Появление подобной программы на популярном телеканале отбрасывает нас на несколько десятков лет назад, когда любые особенности развития в стране были стигматизированы, а люди с ними не имели шанса на полноценную жизнь, учебу, дружбу. Любой человек в личном общении не имеет право оскорблять другого по состоянию здоровья или нарушения в развитии».

1 2 3 ... 10 Наталья Водянова публично отреагировала на ситуацию, сложившуюся вокруг последнего выпуска программы «Жить здорово!»

Помимо Натальи не осталась безучастной к этой ситуации и Ксения Собчак. 37-летняя знаменитость, перед тем как отправиться на интервью к журналисту Ивану Голунову, написала в своем телеграм-канале: «Какая жесть. Малышева в себе вообще?».



Сама Елена Васильевна пока не дала никакого внятного комментария по этой истории, а лишь порекомендовала осаждающим ее журналистам внимательно посмотреть передачу.