Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Наталья Водянова отреагировала на программу Елены Малышевой о детях с особенностями развития

Последний выпуск программы «Жить здорово!» вызвал большой резонанс в Рунете, возмутив многих интернет-пользователей. Свое мнение высказала и Наталья Водянова.

Программа Елены Малышевой уже не в первый раз становится предметом обсуждения общественности. Однако последний выпуск, посвященный «особенным» детям, вызвал небывалую волну критики. Напомним, в программе были использованы слова «кретины» и «идиоты». Они задели многих, в том числе и Наталью Водянову. 

В своем Инстаграме Наталья опубликовала небольшой видеоотрывок программы, сопроводив его большим постом. Водянова сразу сообщила, что и она, и представители фонда «Обнаженные сердца» возмущены использованием слов «кретин» и «идиот» в данном контексте. 

«Несмотря на откровенно популистский характер программы, мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки», — продолжила свое заявление супермодель и известный благотворитель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Наталья отметила, что в курсе того, что данные слова официально используются в медицинской терминологии. Но, по ее мнению, сегодня они уже считаются устаревшими и несут совсем иное, оскорбительное значение: «Появление подобной программы на популярном телеканале отбрасывает нас на несколько десятков лет назад, когда любые особенности развития в стране были стигматизированы, а люди с ними не имели шанса на полноценную жизнь, учебу, дружбу. Любой человек в личном общении не имеет право оскорблять другого по состоянию здоровья или нарушения в развитии».

  • Наталья Водянова
    1 2 3 ...10
    Наталья Водянова публично отреагировала на ситуацию, сложившуюся вокруг последнего выпуска программы «Жить здорово!»
    Смотреть галерею

Помимо Натальи не осталась безучастной к этой ситуации и Ксения Собчак. 37-летняя знаменитость, перед тем как отправиться на интервью к журналисту Ивану Голунову, написала в своем телеграм-канале: «Какая жесть. Малышева в себе вообще?».

Сама Елена Васильевна пока не дала никакого внятного комментария по этой истории, а лишь порекомендовала осаждающим ее журналистам внимательно посмотреть передачу.

Перейти к обсуждению 1


14 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Елена Малышева, Наталья Водянова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • вот тут согласна -Малышева не в себе, как ее допускают работать на тв, клоунесса какая-то

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-11 13:22:00
358
По моему родители врут , как можно было говорить что безопаснее делать мальчика , при наличии явно женского внутреннего устройства . А это значит полостные операции что ни разу не безопаснее чем банальная кастрация
«Родители решили, что я буду мальчиком, и мне удалили женские органы»: как живет девушка-гермафродит из Иркутска
87 Комментариев
Гость 2019-06-11 17:05:00
142
Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.
В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон выглядит дерзко, но неуместно
28 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.