Беременная Анастасия Решетова уехала из России

В прошедшие выходные 23-летняя Анастасия Решетова покинула Россию. Поговаривают, что на Родину возлюбленная Тимати вернется уже в статусе молодой мамы и с малышом на руках.

Как только стало известно о беременности Анастасии Решетовой, в Сети тут же принялись сравнивать ее с Аленой Шишковой, которая родила Тимати дочь пять лет назад. Напомним, Алиса Тимуровна появилась на свет в Доминикане. По слухам, нынешняя возлюбленная рэпера также будет рожать не в России. Анастасия, находящаяся на шестом месяце беременности, на днях покинула Родину, и есть предположение, что сюда она вернется уже с малышом.

16 мая в инстаграм-историях невесты Тимати появилось видео. «Долгожданная встреча с океаном», — гласила надпись с синим сердечком в конце. Ролик был снят в темноте, и в кадре с трудом можно разглядеть высокие пальмы и мерцающую воду, но этот шум бьющихся о берег волн мы узнаем из тысячи.

Куда улетела Анастасия? Составил ли ей компанию Тимати? Как будущая мать перенесла полет? Намерена ли она возвращаться в Россию или же останется там, куда улетела, до родов? У интернет-пользователей вопросов больше, чем ответов.

1 2 3 ... 12 Анастасия Решетова продолжает рассказывать о своих беременных буднях

Сама Настя пока хранит молчание, но, уверены, совсем скоро она раскроет все карты — рассекретив свое интересное положение, Решетова активно общается со своими подписчиками и рассказывает им, как проходят ее самые счастливые месяцы.