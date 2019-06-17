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Беременная Анастасия Решетова уехала из России

В прошедшие выходные 23-летняя Анастасия Решетова покинула Россию. Поговаривают, что на Родину возлюбленная Тимати вернется уже в статусе молодой мамы и с малышом на руках.

Как только стало известно о беременности Анастасии Решетовой, в Сети тут же принялись сравнивать ее с Аленой Шишковой, которая родила Тимати дочь пять лет назад. Напомним, Алиса Тимуровна появилась на свет в Доминикане. По слухам, нынешняя возлюбленная рэпера также будет рожать не в России. Анастасия, находящаяся на шестом месяце беременности, на днях покинула Родину, и есть предположение, что сюда она вернется уже с малышом. 

16 мая в инстаграм-историях невесты Тимати появилось видео. «Долгожданная встреча с океаном», — гласила надпись с синим сердечком в конце. Ролик был снят в темноте, и в кадре с трудом можно разглядеть высокие пальмы и мерцающую воду, но этот шум бьющихся о берег волн мы узнаем из тысячи. 

Куда улетела Анастасия? Составил ли ей компанию Тимати? Как будущая мать перенесла полет? Намерена ли она возвращаться в Россию или же останется там, куда улетела, до родов? У интернет-пользователей вопросов больше, чем ответов. 

Сама Настя пока хранит молчание, но, уверены, совсем скоро она раскроет все карты — рассекретив свое интересное положение, Решетова активно общается со своими подписчиками и рассказывает им, как проходят ее самые счастливые месяцы. 

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17 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото Persona Stars, volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и пусть там остаётся

  • Вот интересно, кто следит за их жизнью так тщательно. Предполагает, гадает. делать чтоль больше нечего. Ну улетела и улетела. Теперь сидеть и ждать целыми днями будут фото. Блин тут своими делами заниматься надо. Времени не хватает. А люди ещё и за настями, бузовыми следят и все гадают гадают. Когда родит.кого ждёт и пр

  • Интернет бы ей там ещё отключили, вообще красота была бы.

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