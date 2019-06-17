В важный день принц Уильям «забыл» о Джордже и Шарлотте

В третье воскресенье июня традиционно отмечается День отца. Многие интернет-пользователи в честь этого события решили поделиться фотографиями со своими папами и детьми. Принц Уильям присоединился к стихийному флешмобу и показал пару фотографий из семейного архива.
Вслед за инстаграм-аккаунтом герцога и герцогини Сассекских Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии принца Уильяма и его младшего сына Луи. На снимках герцог Кембриджский играл с годовалым малышом и строил рожицы. Поклонников королевской четы умилило новое фото, однако многие фанаты остались в недоумении: а где же старшие дети Уильяма и Кейт?!
Фолловерам предоставилась возможность также оценить и совместное фото герцога Кембриджского с отцом — принцом Чарльзом. На снимке отец и сын запечатлены возле вертолета.