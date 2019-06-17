В важный день принц Уильям «забыл» о Джордже и Шарлотте

В честь Дня отца принц Уильям опубликовал несколько семейных фото в Инстаграме. Фолловеры королевского аккаунта порадовались снимкам, но нашли на них только одного ребенка.

Кейт Миддлтон и принц Уильям — трижды родители

В третье воскресенье июня традиционно отмечается День отца. Многие интернет-пользователи в честь этого события решили поделиться фотографиями со своими папами и детьми. Принц Уильям присоединился к стихийному флешмобу и показал пару фотографий из семейного архива.

Принц Уильям играет со своим младшим сыном — годовалым Луи

Вслед за инстаграм-аккаунтом герцога и герцогини Сассекских Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии принца Уильяма и его младшего сына Луи. На снимках герцог Кембриджский играл с годовалым малышом и строил рожицы. Поклонников королевской четы умилило новое фото, однако многие фанаты остались в недоумении: а где же старшие дети Уильяма и Кейт?!

«Почему только Луи? Почему нет Джорджа и Шарлотты?», «Я думаю, лучше опубликовать фото с тремя детьми», — писали возмущенные поклонники.

1 2 3 ... 12 «Счастливого Дня отца», — гласит новый пост в инстаграм-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских

Фолловерам предоставилась возможность также оценить и совместное фото герцога Кембриджского с отцом — принцом Чарльзом. На снимке отец и сын запечатлены возле вертолета.

