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В важный день принц Уильям «забыл» о Джордже и Шарлотте

В честь Дня отца принц Уильям опубликовал несколько семейных фото в Инстаграме. Фолловеры королевского аккаунта порадовались снимкам, но нашли на них только одного ребенка. 
Принц Уильям, Кейт Мидлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям — трижды родители

В третье воскресенье июня традиционно отмечается День отца. Многие интернет-пользователи в честь этого события решили поделиться фотографиями со своими папами и детьми. Принц Уильям присоединился к стихийному флешмобу и показал пару фотографий из семейного архива.  

Принц Уильям
Принц Уильям играет со своим младшим сыном — годовалым Луи

Вслед за инстаграм-аккаунтом герцога и герцогини Сассекских Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии принца Уильяма и его младшего сына Луи. На снимках герцог Кембриджский играл с годовалым малышом и строил рожицы. Поклонников королевской четы умилило новое фото, однако многие фанаты остались в недоумении: а где же старшие дети Уильяма и Кейт?! 

«Почему только Луи? Почему нет Джорджа и Шарлотты?», «Я думаю, лучше опубликовать фото с тремя детьми», — писали возмущенные поклонники. 
  • Принц Уильям, Принц Чарльз
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    «Счастливого Дня отца», — гласит новый пост в инстаграм-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских
    Смотреть галерею

Фолловерам предоставилась возможность также оценить и совместное фото герцога Кембриджского с отцом — принцом Чарльзом. На снимке отец и сын запечатлены возле вертолета.

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17 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @kensingtonroyal/Instagram
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Принц Уильям

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Луи его любимчик.

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