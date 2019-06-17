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«Резиновая Барби»: плюс-сайз-модель выбрала смелое платье из латекса не по фигуре и не по размеру

В этом году церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards состоялась 15 июня. Среди звездных гостей мероприятия была и американская плюс-сайз-модель Барби Феррейра, удивившая всех своим нарядом. 
Барбара Феррейра

15 июня в Санта-Монике состоялась церемония награждения премии MTV Movie & TV Awards. Как обычно, гости торжества пытались удивить фотографов своим появлением на красной дорожке, однако больше всех прессу взволновала американская модель Барби Феррейра. 

Барбара Феррейра
Образ Барби Феррейры на MTV Movie & TV Awards

22-летняя Барби вышла в свет в обтягивающем латексном платье голубого цвета, подчеркнувшем ее пышные формы. Только, похоже, модель переусердствовала в своем желании выглядеть смело, ведь ее наряд, как оказалось, был подобран не по размеру. Свой аутфит модель размера плюс завершила клатчем в тон и нитью жемчуга на шее. 

  • Барбара Феррейра
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    Барбара Феррейра любит свое тело и не стесняется демонстрировать его изгибы
    Смотреть галерею

Однако не можем не отметить смелость Барби! Не каждая девушка решится выйти в свет в таком оригинальном наряде. К слову, Феррейра — не первая плюс-сайз-модель, полюбившая латекс.Подобные наряды мы уже не раз видели на Эшли Грэм, Кэндис Хаффин и других девушках, правда, их «луки» нам кажутся более удачными.

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17 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, @wenjunliang, @barbieferreira/Instagram
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Барбара Феррейра

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2 комментария Добавить комментарий
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  • с ее размером можно нормально одеться, зачем так некрасиво раздеваться. на некоторых фото -отличная девчонка, на некоторых -бэ

  • Гость

    с ее размером можно нормально одеться, зачем так некрасиво раздеваться. на некоторых фото -отличная девчонка, на некоторых -бэ

    Вот-вот. Лицо симпатичное, оделась бы нормально, не подчеркивая свои жиры - и была бы ваще красотка. А так жуткая фигура все внимание на себя перетягивает, и красота лица уже не важна становится.

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