«Резиновая Барби»: плюс-сайз-модель выбрала смелое платье из латекса не по фигуре и не по размеру

В этом году церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards состоялась 15 июня. Среди звездных гостей мероприятия была и американская плюс-сайз-модель Барби Феррейра, удивившая всех своим нарядом.

15 июня в Санта-Монике состоялась церемония награждения премии MTV Movie & TV Awards. Как обычно, гости торжества пытались удивить фотографов своим появлением на красной дорожке, однако больше всех прессу взволновала американская модель Барби Феррейра.

Образ Барби Феррейры на MTV Movie & TV Awards

22-летняя Барби вышла в свет в обтягивающем латексном платье голубого цвета, подчеркнувшем ее пышные формы. Только, похоже, модель переусердствовала в своем желании выглядеть смело, ведь ее наряд, как оказалось, был подобран не по размеру. Свой аутфит модель размера плюс завершила клатчем в тон и нитью жемчуга на шее.



1 2 3 ... 10 Барбара Феррейра любит свое тело и не стесняется демонстрировать его изгибы

Однако не можем не отметить смелость Барби! Не каждая девушка решится выйти в свет в таком оригинальном наряде. К слову, Феррейра — не первая плюс-сайз-модель, полюбившая латекс.Подобные наряды мы уже не раз видели на Эшли Грэм, Кэндис Хаффин и других девушках, правда, их «луки» нам кажутся более удачными.