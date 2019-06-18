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Дмитрий и Анастасия Тарасовы сбежали вдвоем в Рим

Вернувшись из семейной поездки в Турцию, куда чета Тарасовых летала с бабушками, младшими сестрами, племянницами и детьми, Дмитрий и Анастасия решили, что им необходимо провести время вдвоем, и сбежали в Рим. 

Любые молодые родители знают, как важно иногда отвлекаться от мамских-папских дел и посвящать время друг другу. Анастасия и Дмитрий Тарасовы — не исключение. На днях они решили организовать себе небольшое романтическое путешествие и улетели в Рим.

Судя по всему, программа у Тарасовых насыщенная и совсем нет времени даже на то, чтобы публиковать фотографии в соцсетях. Супруга футболиста поделилась лишь двумя снимками — на одном из них она запечатлена в саду с пышной зеленью, на другом позирует с мужем в одном из ресторанов Вечного города.

Судя по всему, малышку Милану родители оставили с бабушкой в Москве. Совсем скоро девочке исполнится год, и звездная семья, наверняка, устроит большой праздник по такому поводу. 

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18 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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