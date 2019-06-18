Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения

18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения. С самого утра соцсети пестрят многочисленными пожеланиями в адрес юмориста, но все же первой свой поздравительный пост опубликовала звездная супруга именинника.

Алла Пугачева и Максим Галкин

18 июня Максиму Галкину исполнилось 43 года. По негласному закону сегодняшнего дня в Сети появилось немало теплых слов, которые поклонники и звездные друзья посвятили юмористу.

Поздравила мужа с помощью публикации в Инстаграме и Алла Пугачева. Совместное фото с Максимом появилось в ее микроблоге еще рано утром.

«Мой любимый, с днем рождения!» — кратко подписала звезда кадр, который, кстати, уже появлялся в соцсетях пары.

Вероятно, своим лаконичным поздравлением Примадонна решила лишь поддержать современные правила этикета, а все остальное сказать супругу лично.

Кстати, Галкин отреагировал на слова возлюбленной, поблагодарив ее в комментариях к снимку.

Фолловеры уже оставили под новым постом Аллы Борисовны множество пожеланий, адресованных ей и юмористу.

1 2 3 ... 10 Алла Пугачева одной из первых в Сети поздравила Максима Галкина с днем рождения

Присоединились к поздравлениям Галкина и другие звезды отечественной эстрады. «Вы оба на этом фото невероятно красивые и счастливые! Пусть так будет всегда», — написал Игорь Николаев. «Алла Борисовна! С днем рождения Вашего замечательного, надежного и необыкновенного мужа!» — гласит пожелание Лолиты Милявской.