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Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения

18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения. С самого утра соцсети пестрят многочисленными пожеланиями в адрес юмориста, но все же первой свой поздравительный пост опубликовала звездная супруга именинника. 
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин

18 июня Максиму Галкину исполнилось 43 года. По негласному закону сегодняшнего дня в Сети появилось немало теплых слов, которые поклонники и звездные друзья посвятили юмористу.

Поздравила мужа с помощью публикации в Инстаграме и Алла Пугачева. Совместное фото с Максимом появилось в ее микроблоге еще рано утром. 

«Мой любимый, с днем рождения!» — кратко подписала звезда кадр, который, кстати, уже появлялся в соцсетях пары.

Алла Пугачева, Максим Галкин
 

Вероятно, своим лаконичным поздравлением Примадонна решила лишь поддержать современные правила этикета, а все остальное сказать супругу лично. 

Кстати, Галкин отреагировал на слова возлюбленной, поблагодарив ее в комментариях к снимку. 

Фолловеры уже оставили под новым постом Аллы Борисовны множество пожеланий, адресованных ей и юмористу. 

  • Алла Пугачева, Максим Галкин
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    Алла Пугачева одной из первых в Сети поздравила Максима Галкина с днем рождения
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Присоединились к поздравлениям Галкина и другие звезды отечественной эстрады. «Вы оба на этом фото невероятно красивые и счастливые! Пусть так будет всегда», — написал Игорь Николаев. «Алла Борисовна! С днем рождения Вашего замечательного, надежного и необыкновенного мужа!» — гласит пожелание Лолиты Милявской. 

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18 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, @alla_orfey, @maxgalkinru/Instagram
Теги

Алла Пугачева, Максим Галкин, Гарри Галкин, Лиза Галкина

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Да Максим сам наверное от имени Аллы поздравил себя с днем рождения))))

  • Так скоро Максим и Аллу догонит и будут ровесники 😁

  • старушка Алла с фотошопом выглядит очень комично, на первом фото уже моложе Галкина стала

  • Как взрослый и вроде бы здоровый мужчина может заниматься сексом со старой бабкой. Это противоестественно. Наверняка любовница молодая есть.

  • Ой люди, ну что вы злые такие, может это и есть счастье для них))) я думаю в выгодном браке тоже есть счастье для каждого.

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