Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения

18 июня Максиму Галкину исполнилось 43 года. По негласному закону сегодняшнего дня в Сети появилось немало теплых слов, которые поклонники и звездные друзья посвятили юмористу.
«Мой любимый, с днем рождения!» — кратко подписала звезда кадр, который, кстати, уже появлялся в соцсетях пары.
Вероятно, своим лаконичным поздравлением Примадонна решила лишь поддержать современные правила этикета, а все остальное сказать супругу лично.
Фолловеры уже оставили под новым постом Аллы Борисовны множество пожеланий, адресованных ей и юмористу.
Присоединились к поздравлениям Галкина и другие звезды отечественной эстрады. «Вы оба на этом фото невероятно красивые и счастливые! Пусть так будет всегда», — написал Игорь Николаев. «Алла Борисовна! С днем рождения Вашего замечательного, надежного и необыкновенного мужа!» — гласит пожелание Лолиты Милявской.