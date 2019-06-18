Нюша поделилась откровенным фото через 7 месяцев после рождения дочки

Певица Нюша впервые стала мамой чуть больше полугода назад. 28-летняя артистка уже не стесняется демонстрировать свои формы и публикует откровенные фото.

Нюша всегда славилась не только своими вокальными данными, но и стройной фигурой. Беременность и рождение дочки почти не сказалась на знаменитости, и уже буквально через пару недель после рождения дочки звезда смело демонстрировала подтянутую фигуру.



На днях певица решила разбавить ленту Инстаграма новым снимком, на котором позировала в нижнем белье. В кадре Нюша лежит на кровати, подняв стройные ноги вверх, а ее волосы локонами свисают на пол. И хоть на фото не было видно живота исполнительницы, было понятно, что Нюша полностью вернула прежние параметры. И это спустя 7 месяцев после родов!

«Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме», — призналась исполнительница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

И хоть без негативных комментариев не обошлось, большинство интернет-пользователей оценило преображение звезды. «После родов стала еще прекраснее», «Я хочу стать такой же шикарной, как ты», — писали восторженные подписчицы.