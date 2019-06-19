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Инсайдеры: маленькому Арчи Харрисону уже нашли более чем влиятельных крестных

В скором времени в британской королевской семье произойдет важный день — крещение малыша Арчи Харрисона. Недавно источник, близкий к королевскому двору, предположил, кто может стать крестными отцом и матерью первенца герцогов Сассекских. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри с сыном

Через несколько недель принц Гарри и Меган Маркл планируют совершить крещение своего маленького сына Арчи, которому недавно исполнился всего месяц. 

Мы уже писали о месте проведения таинства, а также о том, что в этот день молодая мама не планирует отступать от традиций британской королевской семьи. 

На данный момент больше всего поклонников интересует, кого знаменитые родители выберут на роль крестных маленького Арчи. 

 
 

Ходят слухи, что на это почетное место претендуют Джордж и Амаль Клуни, а также сэр Элтон Джон.

Недавно королевский биограф Анджела Левин выдвинула более интересный вариант будущих крестных малыша. По ее мнению, ими могут стать экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель!

«Я думаю, что Барак и Мишель могли получить такое предложение. Гарри всегда хорошо ладил с ними, да и Меган тоже. Когда она стала невестой принца, то обращалась за помощью к супруге Обамы, чтобы научиться правильно себя вести в высшем обществе», — цитирует слова специалиста портал Express Co. 

  • Барак Обама, Мишель Обама
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    Барак и Мишель Обама могут стать крестными родителями первенца принца Гарри и Меган Маркл
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Увы, пока не пройдет крещение Арчи Харрисона мы не узнаем, насколько верны подобные предположения. А как вы считаете, могла бы чета Обама стать крестными родителями первенца Гарри и Меган?

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19 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Барак Обама, Мишель Обама

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