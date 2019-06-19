Инсайдеры: маленькому Арчи Харрисону уже нашли более чем влиятельных крестных

Через несколько недель принц Гарри и Меган Маркл планируют совершить крещение своего маленького сына Арчи, которому недавно исполнился всего месяц.
На данный момент больше всего поклонников интересует, кого знаменитые родители выберут на роль крестных маленького Арчи.
Ходят слухи, что на это почетное место претендуют Джордж и Амаль Клуни, а также сэр Элтон Джон.
«Я думаю, что Барак и Мишель могли получить такое предложение. Гарри всегда хорошо ладил с ними, да и Меган тоже. Когда она стала невестой принца, то обращалась за помощью к супруге Обамы, чтобы научиться правильно себя вести в высшем обществе», — цитирует слова специалиста портал Express Co.
Увы, пока не пройдет крещение Арчи Харрисона мы не узнаем, насколько верны подобные предположения. А как вы считаете, могла бы чета Обама стать крестными родителями первенца Гарри и Меган?