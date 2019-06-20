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Лера Кудрявцева: «Прохор Шаляпин признался, что его мать обвиняли в преступлении»

22 июня гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ станет певец Прохор Шаляпин. В еженедельной колонке Woman.ru Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с героем.
Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин — будущий гость программы «Секрет на миллион»

«Прохор Шаляпин — потомок того самого Шаляпина!» — наверняка думают многие. А вот и нет. Настоящее имя артиста Андрей, а фамилия — Захаренков, и никакого отношения к знаменитому певцу он не имеет. Хотя было время, когда Прохор пытался доказать родство с Шаляпиным и активно отстаивал свою позицию. Судить моего гостя не берусь: я, знаете, тоже не отказалась бы от такого родства.

Прохор — парень из простой семьи. Его отец работал сталеваром, мама — кулинаром.

О том, что отца нет в живых, Прохор не распространялся, и у него на это были свои причины. Не любил он говорить и о том, что его мать обвиняли в преступлении.

Однако сидя в кресле героя программы «Секрет на миллион», Прохор скрывать ничего не стал и рассказал и о родителях, и о родственниках, переругавшихся из-за квартиры.

Скандал — второе имя этого харизматичного артиста. Он то женится на женщинах чуть ли не вдвое старше себя, то на всю страну выясняет отношения с собственным продюсером, то пытается доказать, что очередная возлюбленная ждет от него ребенка и даже соглашается на ДНК-тест. Словом, с Прохором не скучно ни женщинам, ни коллегам, ни поклонникам, ведь он всегда готов их чем-то удивить.

Я высоко оценила откровенность певца: он рассказал мне о своих романах и, кажется, ничего не приукрасил. Хотя, что там прикрашивать: Алла Пеняева — миллионерша, Лариса Копенкина — бизнесвумен. Любит Шаляпин жить на широкую ногу! А кто не любит?

Сейчас в личной жизни певца кипят новые страсти: он охотно позирует для журналов с Виталиной Цымбалюк-Романовской — бывшей женой Армена Джигарханяна. Поговаривают, что скоро свадьба...

Я спросила Прохора об их с Виталиной отношениях, и он рассказал мне, какие чувства испытывает к этой хрупкой блондинке со стальным характером.

За участие в ток-шоу платят деньги, и неплохие. Прохор говорит об этом открыто, ему нечего скрывать. Он рассказал мне о том, как снимаются такие шоу, а также о том, сколько правды в словах участников. Если на эфирах можно заработать, почему бы не воспользоваться этой возможностью? Мне кажется, многие согласились бы провести в студии пару часов и получить за это несколько десятков тысяч рублей... А говорить правду герои этих программ, между прочим, не обязаны! Так что «думайте сами, решайте сами», верить или не верить.

Раскрыл ли певец свой секрет стоимостью один миллион рублей, я традиционно не скажу: смотрите программу и сами все узнаете. Намекну только, что этот эфир удивит как поклонников певца, так и тех, кто наивно полагал, что знает его достаточно хорошо...  

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20 июня 2019
Текст Лера Кудрявцева
Фото Пресс-служба НТВ, Instagram
Теги

Прохор Шаляпин, Лера Кудрявцева, Колонка Леры Кудрявцевой для Woman.ru

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