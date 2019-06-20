Дочь арабского бизнесмена, звезда сериалов и фитоняшка: что известно об актрисе Катрин Асси

Если вы вдруг пропустили события последних дней, то сообщаем — актриса Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи. Говорят, все дело в том, что молодой мужчина увлекся артисткой Катрин Асси. Кто эта девушка? Чем знаменита? Рассказываем, что нам удалось узнать.

Гела Месхи и Екатерина Климова

Уже несколько дней главной темой на просторах Рунета является развод Екатерины Климовой и Гелы Месхи. По сообщениям СМИ, актеры расстались незадолго до четвертой годовщины свадьбы. Бывшие возлюбленные пока не комментируют эту информацию, но инсайдеры утверждают: актриса подала на развод еще в мае. 10 июня в Хамовническом суде прошла первая встреча с супругами, а через месяц состоится финальное слушание, на котором суд определит, с кем останется 3-летняя дочь Климовой и Месхи Бэлла.

Екатерина Климова с дочкой Бэллой

В большинстве подобных случаев стоит искать другую женщину. Нашлась она и здесь. По крайней мере, так утверждают приближенные к паре источники. Виновницей развода называют 28-летнюю актрису Картин Асси, которая, по признанию ее директора Натальи, знакома с Месхи достаточно давно. Именно с Катрин Гела проводил время за кулисами Московского международного кинофестиваля в апреле этого года. Особо внимательные заметили, что на безымянном пальце еще законного супруга Климовой уже тогда не было обручального кольца. И хотя Асси отрицает, что имеет какое-либо отношение к распаду актерской пары, сегодня она — самая обсуждаемая девушка страны. Мы не могли обойти ее стороной и внимательно изучили биографию этой эффектной брюнетки. Она оказалась ой какой интересной!

Катрин Асси

Итак, Катрин — дочь успешных родителей. Ее отец — Мохаммед Асси —арабский бизнесмен, а мать Алина — российский дизайнер. Алина училась в Московском институте текстильной и легкой промышленности, когда на третьем курсе ее пригласили продолжить обучение уже в Голландии — в Академии моды Ecoule de Couture Edvard van Rijn. К слову, Асси стала первой российской выпускницей этого престижного учебного заведения.



Катрин родилась уже в США, куда ее родители перебрались из Голландии. Девочка пошла в обычную школу в штате Мэриленд, но ее с детства тянуло к творчеству, поэтому она начала заниматься музыкой, ходила в театральную студию, где принимала участие в постановках «Красавица и чудовище» и «Аладдин».

В Москву семья вернулась в начале 2000-х. Алина основала модный Дом Alina Assi. Признаться, мы никогда не слышали о подобном, но, как выяснилось, клиентками бренда являются Полина Гагарина, Наталья Подольская, Ирина Понаровская, Азиза и другие российские звезды. Более того, в вечерних аутфитах Alina Assi в свет выходят такие голливудские знаменитости как Мишель Родригес и Натали Берн. Какое-то время наша героиня была лицом cемейного бренда.





«Катрин лет с семи уже была моделькой. И как-то однажды даже спасла показ. У нее был выход с двухлетним ребенком, с которым они должны были пройтись за ручку, но малыш испугался и стал упираться. И Катрин уже тогда проявила актерское мастерство, не растерялась, взяла его на руки и под громкие овации прошлась с ним по подиуму», — рассказывала Алина порталу Tele.ru.

С таким раскладом (богатый папа, мама-дизайнер) Катрин могла бы продолжить карьеру в фэшн-индустрии, но она решила стать профессиональной актрисой, и, поступив во ВГИК, начала сниматься уже на первых курсах.



Первая работа Катрин — эпизодическая роль в сериале «Невидимки». Потом были «Любовь из прошлого», «Не ври мне», «Слепая» и другие небольшие проекты. А вот в 2015-м Асси досталась уже серьезная роль. Катрин сыграла дочь главной героини в комедийном сериале «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса».

«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса»

Спустя три года Катрин проснулась знаменитой — случилось это после того, как на ТВ вышел сериал Мариуса Вайсберга «Улетный экипаж», где Асси сыграла бортпроводницу Жанну Глушко. «Конечно, во время съемок мы постоянно вспоминали прекрасную песню ''Стюардесса по имени Жанна''. И, кстати, мне нравится эта песня. Причем, когда мой друг Никита Пресняков узнал, кого я играю, он долго смеялся», — рассказывала Асси в интервью.



В 2018-м им было уже не до смеха — парочку, которая знает друг друга чуть ли не с детства, заподозрили в романе. И все бы ничего, но Никита тогда уже был женат на Алене Красновой. Злые языки тут же отметили, что пока законная жена музыканта отдыхала в Португалии, боевая подруга не отходила от него ни на шаг, коротая с ним вечера в студии звукозаписи, где он работал над новым альбомом. Поговаривают, что отношения старшего внука Аллы Пугачевой с женой тогда были очень напряженными, и исправить ситуацию супруги так и не смогли. Есть даже предположение, что Никита и Алена разъехались еще в феврале. Не верим! Тем более что на странице модели регулярно появляются фото с супругом.

1 2 3 ... 10 Катрин Асси считают виновной в распаде пары Климовой и Месхи

Катрин никак не комментировала свое участие в этой истории, но когда в Сети ее назвали «разлучницей» Екатерины Климовой и Гелы Месхи, терпение девушки лопнуло. 20 июня она выступила с официальным заявлением, в котором отрицает свое участие в разводе звездных супругов. Мы всегда на стороне правды, но слухи о романе с двумя женатыми мужчинами сложно назвать простым совпадением.