Ирина Хакамада поведала, почему ее «особенная» дочь рассталась со своим женихом

В начале мая стало известно, что 21-летняя «особенная» дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская рассталась со своим бойфрендом, с которым они давно планировали пожениться. В свежем интервью изданию «СтарХит» знаменитость рассказала, почему расстроилась свадьба ее дочери.

Ирина Хакамада с дочерью Марией и ее возлюбленным Владом

В течение нескольких лет дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская встречалась с Владом Ситдиковым. «Особенная» пара планировала пожениться, но буквально месяц назад стало известно, что молодые люди больше не вместе.

Неожиданно Мария представила публике своего нового молодого человека, объяснив, что с Владом «они не сошлись характерами».

На днях Ирина Хакамада прокомментировала такие стремительные изменения в личной жизни единственной дочери.

Ирина не стала распространяться о новом бойфренде Марии, а также о том, в каких отношениях она теперь состоит с Владом.

Женщина просто уточнила, что «солнечные» дети подразумевают под любовью не то, что обычные люди.

«Они не всегда понимают, в чем смысл брака, сексуальной жизни. Такие, как Маша, особенно хотят дружить — вместе ходить в кино, в гости, ездить куда-то отдыхать... Им нравится говорить о свадьбе, любви. Тем самым они копируют большой мир, не сильно разбираясь в нем», — поведала знаменитость.

1 2 3 ... 10 Ирина Хакамада рассказала о личной жизни своей «особенной» дочери Марии

Кроме того, со страниц издания Хакамада призвала всех родителей не ограничивать свободу своих детей. По ее мнению, подросткам нужно чаще проводить время с друзьями и наслаждаться всеми гранями общения со сверстниками.