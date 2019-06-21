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Ирина Хакамада поведала, почему ее «особенная» дочь рассталась со своим женихом

В начале мая стало известно, что 21-летняя «особенная» дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская рассталась со своим бойфрендом, с которым они давно планировали пожениться. В свежем интервью изданию «СтарХит» знаменитость рассказала, почему расстроилась свадьба ее дочери. 
Ирина Хакамада, Мария Сиротинская
Ирина Хакамада с дочерью Марией и ее возлюбленным Владом 

В течение нескольких лет дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская встречалась с Владом Ситдиковым. «Особенная» пара планировала пожениться, но буквально месяц назад стало известно, что молодые люди больше не вместе. 

Неожиданно Мария представила публике своего нового молодого человека, объяснив, что с Владом «они не сошлись характерами». 

На днях Ирина Хакамада прокомментировала такие стремительные изменения в личной жизни единственной дочери. 

Ирина Хакамада
 

Ирина не стала распространяться о новом бойфренде Марии, а также о том, в каких отношениях она теперь состоит с Владом.

Женщина просто уточнила, что «солнечные» дети подразумевают под любовью не то, что обычные люди.

«Они не всегда понимают, в чем смысл брака, сексуальной жизни. Такие, как Маша, особенно хотят дружить — вместе ходить в кино, в гости, ездить куда-то отдыхать... Им нравится говорить о свадьбе, любви. Тем самым они копируют большой мир, не сильно разбираясь в нем», — поведала знаменитость. 

Кроме того, со страниц издания Хакамада призвала всех родителей не ограничивать свободу своих детей. По ее мнению, подросткам нужно чаще проводить время с друзьями и наслаждаться всеми гранями общения со сверстниками. 

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21 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @sirotinskaiamariia, @vlad_sportzhurnalist, @irina_hakamada/Instagram
Теги

Ирина Хакамада, Мария Сиротинская

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  • И ?....Мы как-то должны на ЭТО отреагировать?..

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