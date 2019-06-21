Ирина Хакамада поведала, почему ее «особенная» дочь рассталась со своим женихом

В течение нескольких лет дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская встречалась с Владом Ситдиковым. «Особенная» пара планировала пожениться, но буквально месяц назад стало известно, что молодые люди больше не вместе.
На днях Ирина Хакамада прокомментировала такие стремительные изменения в личной жизни единственной дочери.
Ирина не стала распространяться о новом бойфренде Марии, а также о том, в каких отношениях она теперь состоит с Владом.
«Они не всегда понимают, в чем смысл брака, сексуальной жизни. Такие, как Маша, особенно хотят дружить — вместе ходить в кино, в гости, ездить куда-то отдыхать... Им нравится говорить о свадьбе, любви. Тем самым они копируют большой мир, не сильно разбираясь в нем», — поведала знаменитость.
Кроме того, со страниц издания Хакамада призвала всех родителей не ограничивать свободу своих детей. По ее мнению, подросткам нужно чаще проводить время с друзьями и наслаждаться всеми гранями общения со сверстниками.