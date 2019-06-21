Мама двоих детей Надежда Михалкова скромно показала свой пресс в бикини

Российская актриса Надежда Михалкова крайне редко публикует фотографии в купальнике. Однако недавно она появилась в инстаграм-историях старшей сестры Анны, скромно позируя в бикини.

Надежда Михалкова

Сейчас Надежда и Анна Михалковы отдыхают в Испании. Вместе с детьми сестры плавают и весело проводят время, иногда публикуя моменты отпуска в Сети.



Недавно в инстаграм-историях 45-летней Анны Михалковой появились редкие кадры: старшая сестра засняла младшую в купальнике. «Сенсация! Я не знаю, что прикрывать, Ань», — заявила Надежда, застенчиво позируя на камеру.

1 2 3 ... 11 После напряженного рабочего сезона Надежда Михалкова отправилась на отдых в Испанию вместе с родственниками

Стоит отметить, что 32-летней Надежде нечего скромничать. Актриса обладает стройной фигурой, а прессу на ее плоском животе может позавидовать любая девушка. И это мать двоих детей!