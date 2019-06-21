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Мама двоих детей Надежда Михалкова скромно показала свой пресс в бикини

Российская актриса Надежда Михалкова крайне редко публикует фотографии в купальнике. Однако недавно она появилась в инстаграм-историях старшей сестры Анны, скромно позируя в бикини.
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова

Сейчас Надежда и Анна Михалковы отдыхают в Испании. Вместе с детьми сестры плавают и весело проводят время, иногда публикуя моменты отпуска в Сети.

Недавно в инстаграм-историях 45-летней Анны Михалковой появились редкие кадры: старшая сестра засняла младшую в купальнике. «Сенсация! Я не знаю, что прикрывать, Ань», — заявила Надежда, застенчиво позируя на камеру.

  • Надежда Михалкова
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    После напряженного рабочего сезона Надежда Михалкова отправилась на отдых в Испанию вместе с родственниками
    Смотреть галерею

Стоит отметить, что 32-летней Надежде нечего скромничать. Актриса обладает стройной фигурой, а прессу на ее плоском животе может позавидовать любая девушка. И это мать двоих детей!

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21 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @anikiti4na, @nadiamixalkova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Надежда Михалкова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Я понимаю, когда папарацци ловят, но когда сами "звезды" себя выставляют (или их родня) - почему-то перестаю их уважать. Скатываются до уровня Седоковой Ани.

  • Ой, плохая актриса, ой, плохая. Не во внешности дело, в этой профессии, - но, в плане таланта, природа точно отдохнула.

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