«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения

21 июня принц Уильям отпраздновал свой 37-й день рождения. В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появилось почти 10 тысяч комментариев с поздравлениями, среди которых было сообщение и от Меган Маркл и принца Гарри...

По слухам, между принцами Гарри и Уильямом давно назревает конфликт

В Сети активно обсуждают ссору двух братьев — принцев Уильяма и Гарри. Многие уверены, что причиной раздора стала Меган Маркл. Так это или нет, остается только догадываться, однако появляются все новые «звоночки» о том, что между родственниками пробежала черная кошка.

21 июня герцог Кембриджский отмечал свой день рождения: ему исполнилось 37 лет.

В официальном аккаунте Уильяма и Кейт в Инстаграме появился пост для поклонников. «Спасибо всем за прекрасные пожелания в день рождения герцога Кембриджского!» — звучало сообщение. В комментариях интернет-пользователи продолжили писать Уильяму теплые слова.



Под постом также появилось поздравление и с официального аккаунта герцогов Сассекских: «С днем рождения, герцог Кембриджский!». Поклонники возмутились столь сухим сообщением, написав, что это невероятно «холодно и безлично».

1 2 3 ... 10 21 июня принц Уильям отпраздновал 37-й день рождения

Многие также посетовали на то, что в Инстаграме Меган и Гарри не появилось отдельного поста, посвященного Уильяму. Интернет-пользователи уверены, что все это свидетельство их крупной ссоры. А как считаете вы?