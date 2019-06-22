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«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения

21 июня принц Уильям отпраздновал свой 37-й день рождения. В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появилось почти 10 тысяч комментариев с поздравлениями, среди которых было сообщение и от Меган Маркл и принца Гарри...
По слухам, между принцами Гарри и Уильямом давно назревает конфликт
По слухам, между принцами Гарри и Уильямом давно назревает конфликт

В Сети активно обсуждают ссору двух братьев — принцев Уильяма и Гарри. Многие уверены, что причиной раздора стала Меган Маркл. Так это или нет, остается только догадываться, однако появляются все новые «звоночки» о том, что между родственниками пробежала черная кошка. 

21 июня герцог Кембриджский отмечал свой день рождения: ему исполнилось 37 лет.

В официальном аккаунте Уильяма и Кейт в Инстаграме появился пост для поклонников. «Спасибо всем за прекрасные пожелания в день рождения герцога Кембриджского!» — звучало сообщение. В комментариях интернет-пользователи продолжили писать Уильяму теплые слова.

Под постом также появилось поздравление и с официального аккаунта герцогов Сассекских: «С днем рождения, герцог Кембриджский!». Поклонники возмутились столь сухим сообщением, написав, что это невероятно «холодно и безлично». 

Многие также посетовали на то, что в Инстаграме Меган и Гарри не появилось отдельного поста, посвященного Уильяму. Интернет-пользователи уверены, что все это свидетельство их крупной ссоры. А как считаете вы?  

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22 июня 2019
Текст Саша Белая
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Принц Гарри, Принц Уильям

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • А я считаю, что его поздравили лично.

  • Что они должны были написать, розовые сопли? Они живые люди, с достаточно серьёзными обязанностями. А из них делают клоунов на потеху толпы. Я написала свое сугубо личное мнение, переубеждать никого не собиралась:-).

  • Все, началось в колхозе утро... Начинается вечер необычайных фантазий и невероятных предположений.

  • Так они одна семья, наверняка лично друг друга поздравляют, а "поздравление от аккаунта" это всего лишь выполненная работа тех, кто за этот аккаунт отвечает.

  • Старший сын Кейт и Уильяма похож на актера Колина Фаррелла как две капли воды, как будто это не их сын, а его.

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