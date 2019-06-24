Спорт на рассвете, приготовление обедов с детьми, ночная «запрещенка» с мужем: как проходит день Кейт Миддлтон

Как бы не считали окружающие, но в жизни аристократов имеется немало забот. Что уж говорить о супруге будущего короля Великобритании Кейт Миддлтон. Несмотря на свой высокий статус, дочь самостоятельно сколотивших состояние предпринимателей старается сохранять привычный ей ранее образ жизни не сидеть без дела.
Как оказалось, в обязанности супруги принца Уильяма входит не только посещение светских мероприятий — хотя они занимают большую часть ее дня.
Многодетная мама привыкла вставать на рассвете, чтобы выделить время на заботы о себе любимой.
После этого Кейт сразу же включается в работу. Она посещает официальные мероприятия или встречается со своими подчиненными, которые помогают ей решать различные рабочие вопросы, связанные с поддержкой целого ряда благотворительных организаций.
Если у супруги принца Уильяма днем нет срочных дел то она надевает фартук и идет на кухню. Все мы давно знаем — Кейт предпочитает, чтобы домашние ели именно ее стряпню.
В свободные дни Кейт предпочитает готовить еще и ужин для родственников. После семейной трапезы, к которой уже подключается принц Уильям, супруги проводят время с детьми и сами укладывают их спать.
После того, как Джордж, Шарлотта и Луи засыпают в своих кроватках, наконец наступает личное время Кейт и Уильяма. Судя по словам источника, несколько месяцев назад, после ссоры герцогини со своей лучшей подругой, которая, по слухам, симпатизировала ее мужу, супруги в обязательном порядке решили выделять больше времени на совместный досуг.
Если верить инсайдеру, ближе к ночи герцоги Кембриджские предпочитают... смотреть телевизор и лакомиться калорийными закусками. Удивительно, насколько распорядок дня королевского семейства похож на жизнь обычных семей, не правда ли?