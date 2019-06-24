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Спорт на рассвете, приготовление обедов с детьми, ночная «запрещенка» с мужем: как проходит день Кейт Миддлтон

Пользователи Сети нередко удивляются напряженному графику некоторых членов британской королевской семьи. Недавно журналисты узнали, чем, помимо регулярных выходов в свет, Кейт Миддлтон занимается с понедельника по пятницу
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Как бы не считали окружающие, но в жизни аристократов имеется немало забот. Что уж говорить о супруге будущего короля Великобритании Кейт Миддлтон. Несмотря на свой высокий статус, дочь самостоятельно сколотивших состояние предпринимателей старается сохранять привычный ей ранее образ жизни не сидеть без дела.

На днях инсайдер подробно поведал западному изданию US Weekly, как проходят дни герцогини Кембриджской. 

Как оказалось, в обязанности супруги принца Уильяма входит не только посещение светских мероприятий — хотя они занимают большую часть ее дня. 

Кейт Миддлтон
 

Многодетная мама привыкла вставать на рассвете, чтобы выделить время на заботы о себе любимой. 

«Утром она предпочитает совершать пробежку по территории Кенсингтонского дворца, гулять в одиночестве или плавать. Она считает, что занятия спортом и прогулки в тишине помогают ей справиться со стрессом», — сообщил корреспонденту аноним. 

После этого Кейт сразу же включается в работу. Она посещает официальные мероприятия или встречается со своими подчиненными, которые помогают ей решать различные рабочие вопросы, связанные с поддержкой целого ряда благотворительных организаций. 

Кейт Миддлтон
 

Если у супруги принца Уильяма днем нет срочных дел то она надевает фартук и идет на кухню. Все мы давно знаем — Кейт предпочитает, чтобы домашние ели именно ее стряпню. 

В случае, если времени на самостоятельное приготовление блюд нет, Миддлтон старается присутствовать на обеде вместе со своими детьми, тем самым превращая обычный прием пищи в теплую традицию.

В свободные дни Кейт предпочитает готовить еще и ужин для родственников. После семейной трапезы, к которой уже подключается принц Уильям, супруги проводят время с детьми и сами укладывают их спать. 

После того, как Джордж, Шарлотта и Луи засыпают в своих кроватках, наконец наступает личное время Кейт и Уильяма. Судя по словам источника, несколько месяцев назад, после ссоры герцогини со своей лучшей подругой, которая, по слухам, симпатизировала ее мужу, супруги в обязательном порядке решили выделять больше времени на совместный досуг.

Если верить инсайдеру, ближе к ночи герцоги Кембриджские предпочитают... смотреть телевизор и лакомиться калорийными закусками. Удивительно, насколько распорядок дня королевского семейства похож на жизнь обычных семей, не правда ли?

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24 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @kensingtonroyal/Instagram
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи, Принц Гарри, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Меган Маркл, Елизавета II

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2 комментария Добавить комментарий
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  • На зарубежных порталах о ее 4 беременности уже пишут а вы тут о ее распорядке дня.

  • Зачем вы пишете по 150 статей в день про эту скучную тетку? Вы ее фанаты?

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