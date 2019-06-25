Пользователи Сети уверены, что 21-летний сын Дмитрия Харатьяна пошел в отца

Дмитрий Харатьян не любит делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. Актер почти не ведет свои соцсети, да и на публике в последние годы появляется все реже и реже.
На днях супруга артиста отмечала день рождения. По этому случаю женщина поделилась чередой семейных кадров, сделанных во время праздника. На фотографиях позирует не только Харатьян, но и его 21-летний сын Иван.
Фолловеры заметили, что со временем молодой человек становится все более похожим на отца — особенно, если сравнить его снимки с архивными фото Дмитрия.
Повзрослевший Иван впервые вышел в свет прошлой осенью — с тех пор общественность и стала обсуждать его персону.
Как и Дмитрий Харатьян, его наследник выбрал творческую профессию — сейчас он учится на режиссера в одном из вузов Москвы. С малых лет Ивана приглашают играть в театре и в кино. Кстати, говорят, что именно он сыграет сына Алеши Корсака (которого, кстати, играет его отец) в «Гардемаринах-4».