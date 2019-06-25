Пользователи Сети уверены, что 21-летний сын Дмитрия Харатьяна пошел в отца

В Сети крайне редко появляются фото семьи 59-летнего Дмитрия Харатьяна. Впрочем, недавно, во время празднования своего 49-летия, супруга актера Марина Майко поделилась с фолловерами снимками, на которых позирует вместе с сыном и мужем.

Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян не любит делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. Актер почти не ведет свои соцсети, да и на публике в последние годы появляется все реже и реже.

Чаще всего фанаты ищут свежие фото знаменитости в микроблоге его жены Марины Майко.

На днях супруга артиста отмечала день рождения. По этому случаю женщина поделилась чередой семейных кадров, сделанных во время праздника. На фотографиях позирует не только Харатьян, но и его 21-летний сын Иван.

Дмитрий Харатьян с супругой и сыном

Фолловеры заметили, что со временем молодой человек становится все более похожим на отца — особенно, если сравнить его снимки с архивными фото Дмитрия.



Повзрослевший Иван впервые вышел в свет прошлой осенью — с тех пор общественность и стала обсуждать его персону.

1 2 3 ... 8 Сын Дмитрия Харатьяна Иван — вылитая копия своего отца

Как и Дмитрий Харатьян, его наследник выбрал творческую профессию — сейчас он учится на режиссера в одном из вузов Москвы. С малых лет Ивана приглашают играть в театре и в кино. Кстати, говорят, что именно он сыграет сына Алеши Корсака (которого, кстати, играет его отец) в «Гардемаринах-4».