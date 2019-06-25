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3-летняя дочь Ксении Бородиной определилась с будущей профессией

Ксения Бородина часто рассказывает поклонникам о личной жизни и воспитании детей. На днях стало известно, кем хочет стать ее младшая дочь Теона. 
Ксения Бородина
Ксения Бородина с дочкой Теоной

«Кем ты хочешь стать, когда вырастишь?» — спрашивали каждого из нас в детстве. Тогда многие с уверенностью отвечали: строителем, врачом, учителем. И хоть сейчас дети выбирают другие профессии, вопрос остается прежним. 

Теона Омарова
Теона уже знает, кем станет

У младшей дочери Ксении Бородиной, например, уже есть планы на будущее. 3-летняя Теона мечтает стать визажистом, об этом она сама сказала своей звездной маме. «Я стану делать макияж и причесочки», — с энтузиазмом заявила малышка. 

Сама Ксения не против такого выбора, ведь она понимает, что скорее всего Тея еще не раз поменяет свое решение. Однако ведущая поддержала дочь и поинтересовалась, будет ли будущий стилист красить маму.

Подписчики Ксении оценили новое видео и в шутку уже выстроились в очередь на прием к юному визажисту. Ведь в каком еще салоне могут сделать «единорожескую» и «лошадиную» прически?

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25 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @borodylia, @zimamoscow/Instagram
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Ксения Бородина, Теона Омарова

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