3-летняя дочь Ксении Бородиной определилась с будущей профессией

Ксения Бородина часто рассказывает поклонникам о личной жизни и воспитании детей. На днях стало известно, кем хочет стать ее младшая дочь Теона.

Ксения Бородина с дочкой Теоной

«Кем ты хочешь стать, когда вырастишь?» — спрашивали каждого из нас в детстве. Тогда многие с уверенностью отвечали: строителем, врачом, учителем. И хоть сейчас дети выбирают другие профессии, вопрос остается прежним.

Теона уже знает, кем станет

У младшей дочери Ксении Бородиной, например, уже есть планы на будущее. 3-летняя Теона мечтает стать визажистом, об этом она сама сказала своей звездной маме. «Я стану делать макияж и причесочки», — с энтузиазмом заявила малышка.



Сама Ксения не против такого выбора, ведь она понимает, что скорее всего Тея еще не раз поменяет свое решение. Однако ведущая поддержала дочь и поинтересовалась, будет ли будущий стилист красить маму.



Подписчики Ксении оценили новое видео и в шутку уже выстроились в очередь на прием к юному визажисту. Ведь в каком еще салоне могут сделать «единорожескую» и «лошадиную» прически?