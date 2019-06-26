Беременная Маргарита Симоньян повеселилась на дне рождения падчерицы в компании экс-жены своего мужа

24 июня дочери Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна Ксении исполнилось 9 лет. На детском празднике отец девочки появился с Маргаритой Симоньян, которая весело проводила время с экс-супругой режисера.

Алена Хмельницкая с дочкой Ксюшей

На днях младшей дочке Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна исполнилось 9 лет. В честь торжества родители устроили Ксюше праздник в стиле «Алисы в стране чудес». Отец именинницы пришел на день рождения со своей нынешней женой, 39-летней Маргаритой Симоньян.



Всем давно известно, что бывшая и нынешняя супруги режиссера смогли подружиться, да так сильно, что нередко отмечают важные события вместе. На дне рождения Ксюши они веселились больше всех — танцевали, обнимались и много смеялись.



1 2 3 ... 10 Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая были женаты более 20 лет

«Алена, какая вы сильная женщина. Браво!», «Высокие... высокие отношения», «Не верю в дружбу с бывшими», «Это все высший артистизм», «Приятно видеть, что люди остаются людьми, даже если их дороги разошлись. Это и есть мудрость», — размышляли в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).