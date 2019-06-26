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Беременная Маргарита Симоньян повеселилась на дне рождения падчерицы в компании экс-жены своего мужа

24 июня дочери Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна Ксении исполнилось 9 лет. На детском празднике отец девочки появился с Маргаритой Симоньян, которая весело проводила время с экс-супругой режисера. 
Алена Хмельницкая
Алена Хмельницкая с дочкой Ксюшей

На днях младшей дочке Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна исполнилось 9 лет. В честь торжества родители устроили Ксюше праздник в стиле «Алисы в стране чудес». Отец именинницы пришел на день рождения со своей нынешней женой, 39-летней Маргаритой Симоньян. 

Всем давно известно, что бывшая и нынешняя супруги режиссера смогли подружиться, да так сильно, что нередко отмечают важные события вместе. На дне рождения Ксюши они веселились больше всех — танцевали, обнимались и много смеялись.

«Алена, какая вы сильная женщина. Браво!», «Высокие... высокие отношения», «Не верю в дружбу с бывшими», «Это все высший артистизм», «Приятно видеть, что люди остаются людьми, даже если их дороги разошлись. Это и есть мудрость», — размышляли в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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26 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @_m_simonyan, @alxmel, @ahshamusic/Instagram, Persona Stars, Legion-Media.ru
Теги

Маргарита Симоньян, Алена Хмельницкая, Тигран Кеосаян

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Впечатления, что Аленка пытается вернуть мужа, вылазит на передний план...

  • У Маргоши, наверно, ооооочень высокая самооценка) А Алёне видно что по фигу на ситуацию.

  • Алена коасотка, Марго-дурнушка, дети от Кеосаяна... ничего от мамы

  • Не верю.

  • Умные женщины.

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