Высокие отношения: перед разводом бывший муж Алены Водонаевой сделал стильную стрижку ее сыну

Алена Водонаева и Алексей Комов прожили в браке меньше двух лет. Однако супруги, судя по всему, расстались без скандалов. Это подтверждают и новые инстаграм-истории телеведущей.
36-летняя Водонаева опубликовала несколько коротких роликов. На первых из них теперь уже бывший супруг стрижет 9-летнего Богдана. Алексей, конечно, творческая личность, однако ранее в парикмахерских делах замечен не был. Кто знает, может быть, это был их семейный уклад, и музыкант всегда стриг своего пасынка?
На следующих кадрах Алена вместе с Алексеем едут в лифте, держа в руках документы. Подпись гласит: «Из ЗАГСа». Судя по всему Комов и Водонаева официально больше не муж и жена.