Высокие отношения: перед разводом бывший муж Алены Водонаевой сделал стильную стрижку ее сыну

Сегодня вместе с Алексеем Комовым она посетила ЗАГС, правда перед этим у музыканта было одно важное дело. О нем и расскажем.

Алена и Алексей поженились в сентябре 2017-го

Алена Водонаева и Алексей Комов прожили в браке меньше двух лет. Однако супруги, судя по всему, расстались без скандалов. Это подтверждают и новые инстаграм-истории телеведущей.



36-летняя Водонаева опубликовала несколько коротких роликов. На первых из них теперь уже бывший супруг стрижет 9-летнего Богдана. Алексей, конечно, творческая личность, однако ранее в парикмахерских делах замечен не был. Кто знает, может быть, это был их семейный уклад, и музыкант всегда стриг своего пасынка?

1 2 3 ... 12 11 сентября 2017 года Алена Водонаева и Алексей Комов сыграли свадьбу

На следующих кадрах Алена вместе с Алексеем едут в лифте, держа в руках документы. Подпись гласит: «Из ЗАГСа». Судя по всему Комов и Водонаева официально больше не муж и жена.