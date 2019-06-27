«Склонность есть от мамы»: Анастасия Решетова о том, как каждый день борется с растяжками

В начале июня Анастасия Решетова и Тимати объявили о том, что ждут ребенка. Сейчас избранница продюсера находится на шестом месяце беременности и регулярно отвечает на вопросы подписчиц о своем положении и состоянии здоровья.

Анастасия Решетова



С момента объявления о том, что Тимати скоро во второй раз станет отцом, прошло меньше месяца. Однако его избранница, 23-летняя Анастасия Решетова, уже успела поменять соблазнительные снимки в Инстаграме на рассказы про беременность.

Недавно знаменитость снова разоткровенничалась с подписчицами на тему своего «интересного» положения и ответила на несколько вопросов. Один из них был про растяжки.



«Склонность есть от мамы, но к небольшим. Каждый день, начиная со второго триместра, мажусь маслом от растяжек Bio-Oil, чередуя с Weleda. Понятен результат будет только сразу после родов», — поведала инстаграм-звезда о своей борьбе с несовершенствами кожи (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 10 Совсем скоро Анастасия Решетова и Тимати станут родителями

С беременностью список бьюти-процедур Анастасии намного изменился. Теперь вместо лазерной эпиляции и инъекций для увеличения губ Решетова ходит на лимфодренажный массаж.