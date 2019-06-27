Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Склонность есть от мамы»: Анастасия Решетова о том, как каждый день борется с растяжками

В начале июня Анастасия Решетова и Тимати объявили о том, что ждут ребенка. Сейчас избранница продюсера находится на шестом месяце беременности и регулярно отвечает на вопросы подписчиц о своем положении и состоянии здоровья. 
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова 

С момента объявления о том, что Тимати скоро во второй раз станет отцом, прошло меньше месяца. Однако его избранница, 23-летняя Анастасия Решетова, уже успела поменять соблазнительные снимки в Инстаграме на рассказы про беременность

Недавно знаменитость снова разоткровенничалась с подписчицами на тему своего «интересного» положения и ответила на несколько вопросов. Один из них был про растяжки.

«Склонность есть от мамы, но к небольшим. Каждый день, начиная со второго триместра, мажусь маслом от растяжек Bio-Oil, чередуя с Weleda. Понятен результат будет только сразу после родов», — поведала инстаграм-звезда о своей борьбе с несовершенствами кожи (орфография и пунктуация автора сохранены).

С беременностью список бьюти-процедур Анастасии намного изменился. Теперь вместо лазерной эпиляции и инъекций для увеличения губ Решетова ходит на лимфодренажный массаж. 

Перейти к обсуждению


27 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-23 11:05:00
280
Она отца винит не за развод, а за десятилетнее унижение матери враньем, за рожденных и спрятанных на стороне детей, которые даже сказать не могли, кто их отец. Дочь Меладзе никому не врала, прошли чувства - разошлись. Все честно и чистоплотно.
СМИ: дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом после двух лет брака
35 Комментариев
Гость 2019-06-22 19:36:00
191
Надо было так "Билли, чмоки-чмоки! Желаем тебе запузячить Катюху в 4 раз, здоровья и бабла! Лети с приветом, вернись с ответом!". Рыжий и Мемеха.
«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения
26 Комментариев
Гость 2019-06-21 19:51:00
170
Удивительно некрасивая, непропорционально сложенная женщина. Маленькая ростом, короткие ноги, при этом огромный некрасивый зад. Как вот это чудушко может кому-то нравится до придыхания, не понимаю, хоть убейте.
Сладкая, но не гладкая: Ким Кардашьян снова покоряет пляж в мини-бикини после «целлюлитной катастрофы»
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.