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Верхом на быке и с розовым бутербродом в руке: как Хлое Кардашьян отметила 35-летие

27 июня Хлое Кардашьян отметила свой день рождения. Вечеринка прошла шумно и весело — по-другому в знаменитом семействе и не могло быть. 
Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян 

Как и любой праздник семейства Кардашьян, день рождения Хлое прошел на высшем уровне. Среди приглашенных были сестры виновницы торжества и ее близкие друзья.

Оформление вечеринки заслуживает отдельного внимания — все было розовым: от огромных шаров в бассейне до сыра в миниатюрных бутербродах. Сама Хлое тоже была в розовом. Именинница предстала перед гостями в топе на тонких лямках и узких джинсах с высокой талией.

Ближе к ночи всем захотелось острых ощущений. На заднем дворе звездного особняка был установлен аттракцион «родео» с механическим быком. Все девушки решили попробовать попробовать усмирить «железного зверя», но первой к нему на встречу отправилась Хлое.

Однако долго виновница торжества верхом не усидела и уже через минуту лежала на земле, заливаясь смехом. После прокатиться решилась и 23-летняя Кендалл, которая продержалась на быке дольше всех.

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28 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, @khloekardashian, @kyliejenner, @kimkardashian/Instagram
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Хлое Кардашьян

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