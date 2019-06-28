Верхом на быке и с розовым бутербродом в руке: как Хлое Кардашьян отметила 35-летие

27 июня Хлое Кардашьян отметила свой день рождения. Вечеринка прошла шумно и весело — по-другому в знаменитом семействе и не могло быть.

Хлое Кардашьян



Как и любой праздник семейства Кардашьян, день рождения Хлое прошел на высшем уровне. Среди приглашенных были сестры виновницы торжества и ее близкие друзья.

Оформление вечеринки заслуживает отдельного внимания — все было розовым: от огромных шаров в бассейне до сыра в миниатюрных бутербродах. Сама Хлое тоже была в розовом. Именинница предстала перед гостями в топе на тонких лямках и узких джинсах с высокой талией.



Ближе к ночи всем захотелось острых ощущений. На заднем дворе звездного особняка был установлен аттракцион «родео» с механическим быком. Все девушки решили попробовать попробовать усмирить «железного зверя», но первой к нему на встречу отправилась Хлое.



1 2 3 ... 14 На днях Хлое Кардашьян отметила свой 35-й день рождения

Однако долго виновница торжества верхом не усидела и уже через минуту лежала на земле, заливаясь смехом. После прокатиться решилась и 23-летняя Кендалл, которая продержалась на быке дольше всех.