Светлана Лобода показала фото со свадьбы

Светлана Лобода не любит раскрывать подробности личной жизни. Впрочем, недавно она все же решила поделиться с поклонниками своим счастьем — в эти выходные младшая сестра певицы вышла замуж!

Ксения и Светлана Лобода

На днях 36-летняя Светлана Лобода сильно удивила фолловеров новостью о скорой свадьбе.



Певица не сразу уточнила, что выходит замуж ее 27-летняя сестра Ксения, поэтому некоторые уже успели предположить, что невестой является сама звезда.

Вся семья артистки собралась вместе за несколько дней до торжества в столице Украины. Сама же свадьба состоялась днем 29 июня.

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.

«Пусть вас всегда связывает одна нитка — нитка любви», — пожелала своей тете и ее избраннику девочка.

Сама Ксения еще не успела поделиться с общественностью свадебными кадрами — сейчас в ее микроблоге можно посмотреть только снимки, сделанные в начале недели во время девичника. «Ну здравствуй, новая жизнь», — лаконично подписала праздничные фото девушка.

1 2 3 ... 8 Светлана Лобода показала фотографии со свадьбы своей младшей сестры

Подобно старшей сестре, Ксения старается не афишировать подробности личной жизни — поэтому о ее избраннике известно не очень-то и много. Мужчину зовут Артем Аурсалади, он занимается бизнесом. У Артема есть старший брат Максим, который долгое время занимал прокурорскую должность в Донецкой области.