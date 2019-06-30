Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

Светлана Лобода не любит раскрывать подробности личной жизни. Впрочем, недавно она все же решила поделиться с поклонниками своим счастьем — в эти выходные младшая сестра певицы вышла замуж!
Светлана Лобода
Ксения и Светлана Лобода

На днях 36-летняя Светлана Лобода сильно удивила фолловеров новостью о скорой свадьбе.

Певица не сразу уточнила, что выходит замуж ее 27-летняя сестра Ксения, поэтому некоторые уже успели предположить, что невестой является сама звезда. 

Вся семья артистки собралась вместе за несколько дней до торжества в столице Украины. Сама же свадьба состоялась днем 29 июня. 

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы. 

«Пусть вас всегда связывает одна нитка — нитка любви», — пожелала своей тете и ее избраннику девочка. 

Сама Ксения еще не успела поделиться с общественностью свадебными кадрами — сейчас в ее микроблоге можно посмотреть только снимки, сделанные в начале недели во время девичника. «Ну здравствуй, новая жизнь», — лаконично подписала праздничные фото девушка. 

Подобно старшей сестре, Ксения старается не афишировать подробности личной жизни — поэтому о ее избраннике известно не очень-то и много. Мужчину зовут Артем Аурсалади, он занимается бизнесом. У Артема есть старший брат Максим, который долгое время занимал прокурорскую должность в Донецкой области. 

Перейти к обсуждению 2


30 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ksushka_loboda_,@lobodaofficial/ Instagram
Теги

Светлана Лобода

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ничего не могу с собой поделать, но Лобода меня бесит: ее манера, ее голос. Прям до дрожи. Но сестра очень симпатичная и милая.

  • а ещё больше сиськи не могла вывалить?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-25 19:14:00
159
Гражданский брак - это брак, зарегистрированный в ЗАГСе!!!!!!! ЗАГС - записи актов гражданского состояния!!! Сюда относится рождение, брак, развод и так далее!!! Что ж такие неграмотные!!! Остальное - сожительство!!!
Шаг вперед: Игорь Булатов начал выкладывать совместные фото с Викторией Лопыревой
30 Комментариев
Гость 2019-06-26 15:39:00
158
Ох и нравятся мне современные женщины, живущие в своё удовольствие! Это тебе не Торсунов со своими проповедями про терпил с лозунгом: "женщина ДОЛЖНА...."
40-летняя светская львица Виктория Демидова родила в Майами сына от 24-летнего любовника
69 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.