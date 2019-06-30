Светлана Лобода показала фото со свадьбы

На днях 36-летняя Светлана Лобода сильно удивила фолловеров новостью о скорой свадьбе.
Вся семья артистки собралась вместе за несколько дней до торжества в столице Украины. Сама же свадьба состоялась днем 29 июня.
По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Сама Ксения еще не успела поделиться с общественностью свадебными кадрами — сейчас в ее микроблоге можно посмотреть только снимки, сделанные в начале недели во время девичника. «Ну здравствуй, новая жизнь», — лаконично подписала праздничные фото девушка.
Подобно старшей сестре, Ксения старается не афишировать подробности личной жизни — поэтому о ее избраннике известно не очень-то и много. Мужчину зовут Артем Аурсалади, он занимается бизнесом. У Артема есть старший брат Максим, который долгое время занимал прокурорскую должность в Донецкой области.