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Незадолго до смерти принцесса Диана хотела попробовать себя в кино

Дианы Спенсер нет с нами уже более 20 лет, но это не мешает появлению новых интересных фактов из жизни принцессы. Так, недавно стало известно, что в конце 1990-х знаменитость хотела сняться в продолжении одной известной киноленты.
Принцесса Диана
Принцесса Диана

В 1992 году вышел фильм «Телохранитель». Лента, полюбившаяся миллионам зрителей по всему миру, вмиг стала культовой.

Предприимчивые продюсеры незамедлительно стали готовить сценарий для продолжения и думать, кто сможет сыграть в нем главные роли.

Увы, вторая часть драмы так и не вышла на экраны — хотя, как оказалось, она довольно активно обсуждалась и уже готовилась к производству.

Кевин Костнер, Уитни Хьюстон
Кадр из фильма «Телохранитель» (1992)

Недавно Кевин Костнер, сыгравший в картине роль телохранителя, рассказал, что он должен был появиться и в продолжении. А вот его партнершей хотела стать... принцесса Диана! К тому моменту королевская особа уже развелась с принцем Чарльзом и была заинтересована в начинании новой деятельности.

По словам актера, они успели обсудить с принцессой ее творческий дебют только по телефону — увы, у скором времени женщина погибла в автокатастрофе.

«Она была очень мила. Помню, как она деликатно спросила меня о том, будет ли мы снимать сцену поцелуя. Диана очень нервничала по этому поводу, так как вся ее жизнь подчинялась строгому регламенту», — рассказал Костнер в интервью журналу People.

Актер получил сценарий фильма за день до смерти Дианы. Вероятно, продюсеры не стали искать новую героиню и выпускать продолжение фильма, чтобы таким образом выразить свое почтение британской принцессе. 

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30 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Принцесса Диана, Кевин Костнер, Уитни Хьюстон

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