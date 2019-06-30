Незадолго до смерти принцесса Диана хотела попробовать себя в кино

В 1992 году вышел фильм «Телохранитель». Лента, полюбившаяся миллионам зрителей по всему миру, вмиг стала культовой.
Увы, вторая часть драмы так и не вышла на экраны — хотя, как оказалось, она довольно активно обсуждалась и уже готовилась к производству.
Недавно Кевин Костнер, сыгравший в картине роль телохранителя, рассказал, что он должен был появиться и в продолжении. А вот его партнершей хотела стать... принцесса Диана! К тому моменту королевская особа уже развелась с принцем Чарльзом и была заинтересована в начинании новой деятельности.
«Она была очень мила. Помню, как она деликатно спросила меня о том, будет ли мы снимать сцену поцелуя. Диана очень нервничала по этому поводу, так как вся ее жизнь подчинялась строгому регламенту», — рассказал Костнер в интервью журналу People.
Актер получил сценарий фильма за день до смерти Дианы. Вероятно, продюсеры не стали искать новую героиню и выпускать продолжение фильма, чтобы таким образом выразить свое почтение британской принцессе.