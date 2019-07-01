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Ляйсан Утяшева ответила тем, кто критикует ее за худобу и новый имидж

Совсем недавно Ляйсан Утяшева сменила имидж и стала длинноволосой платиновой блондинкой. Не всем фолловерам спортсменки понравились такие изменения, но у знаменитости был заготовлен ответ всем недоброжелателям. 
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева

С момента преображения Ляйсан Утяшевой прошло около двух недель, однако многие ее поклонники никак не могут к этому привыкнуть. Одни утверждают, что с темным цветом волос спортсменке было куда лучше, а другие восхищаются ее готовностью меняться. 

На днях Ляйсан ответила и тем, и другим, опубликовав видео в Инстаграме. «Мы живем в 21 веке, где любая девушка имеет право меняться, хоть каждый день... Без повода и каких-либо проблем! И да, на вкус и цвет товарищей нет!» — гласила подпись к ролику. 

В самом видео ведущая рассказала, почему решилась поменять прическу и как избавилась от лишних килограммов. «До двух своих детишек я выглядела так же, если не худее. Я пришла к своему нормальному весу. Проблем со здоровьем у меня нет. Я вешу 49 килограммов, как и весила до первых родов», — заявила Утяшева, рассказав и о своем рационе.

«Каждая девушка хочет меняться, и, мне кажется, это нормально. Не надо преследовать, что за этим что-то произошло. Это наше девчачье ''хочу''. Инициатором была съемка, но позже результат мне так понравился, что мы решили его зафиксировать», — спокойно объяснила Ляйсан и свой новый цвет волос.

  • Ляйсан Утяшева
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    Недавно Ляйсан Утяшева приняла участие в съемках, ради которых изменила имидж
    Смотреть галерею

В конце спортсменка поблагодарила за массу комплиментов, которые оставляют ей фолловеры, и сообщила тем, кто за нее беспокоится, что причин этому нет.

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01 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @liasanutiasheva, @pavelvolyaofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ляйсан Утяшева

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Не знаю почему, но она какая то не приятная

  • Как будто парик на ней, не красиво смотрится прическа

  • Не идёт ей блонд..не ее

  • Конечно, каждый имеет право меняться..но потом он делает выводы... Широкое лицо, какое часто бывает у башкирок, специфические черты лица никак не предполагают блонд. Не идет этот цвет, однозначно.

  • Худоба нормально, а вот этот типа блонд ей совершенно не идёт.

  • да парик это вы че не видите что ли?

  • К ее национальности не естественно блонд.

  • Это парик.

  • Такая Даша Пынзарь стала :)

  • Пугает то, что нет линии роста волос, ее волосы совсем не так лежали. А постоянно ходить в парике человек может только по причине болезни((

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