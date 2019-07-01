Ляйсан Утяшева ответила тем, кто критикует ее за худобу и новый имидж

Совсем недавно Ляйсан Утяшева сменила имидж и стала длинноволосой платиновой блондинкой. Не всем фолловерам спортсменки понравились такие изменения, но у знаменитости был заготовлен ответ всем недоброжелателям.

Ляйсан Утяшева

С момента преображения Ляйсан Утяшевой прошло около двух недель, однако многие ее поклонники никак не могут к этому привыкнуть. Одни утверждают, что с темным цветом волос спортсменке было куда лучше, а другие восхищаются ее готовностью меняться.



На днях Ляйсан ответила и тем, и другим, опубликовав видео в Инстаграме. «Мы живем в 21 веке, где любая девушка имеет право меняться, хоть каждый день... Без повода и каких-либо проблем! И да, на вкус и цвет товарищей нет!» — гласила подпись к ролику.



В самом видео ведущая рассказала, почему решилась поменять прическу и как избавилась от лишних килограммов. «До двух своих детишек я выглядела так же, если не худее. Я пришла к своему нормальному весу. Проблем со здоровьем у меня нет. Я вешу 49 килограммов, как и весила до первых родов», — заявила Утяшева, рассказав и о своем рационе.



«Каждая девушка хочет меняться, и, мне кажется, это нормально. Не надо преследовать, что за этим что-то произошло. Это наше девчачье ''хочу''. Инициатором была съемка, но позже результат мне так понравился, что мы решили его зафиксировать», — спокойно объяснила Ляйсан и свой новый цвет волос.



1 2 3 ... 10 Недавно Ляйсан Утяшева приняла участие в съемках, ради которых изменила имидж

В конце спортсменка поблагодарила за массу комплиментов, которые оставляют ей фолловеры, и сообщила тем, кто за нее беспокоится, что причин этому нет.