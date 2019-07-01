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Меган Маркл может лишиться американского гражданства и возможности ездить в США

Несмотря на то, что уже больше года Меган Маркл является членом британской королевской семьи, она продолжает платить налоги своей родной Америке. Как оказалось, на это у нее есть весьма серьезная причина. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Незадолго до свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл окончательно перебралась из родной и солнечной Калифорнии в Туманный Альбион, сменила веру и приняла британское подданство. 

Прошлой весной экс-актриса стала герцогиней Сассекской, но от американского гражданства решила не отказываться.

Иза-за этого на данный момент супруга принца Гарри платит налоговые издержки сразу двум государствам.

Меган Маркл
 

Подобная ситуация не очень радует британцев и довольно часто обсуждается в местных СМИ. Многие считают, что королевской особе следует отказаться от американского паспорта и не оформлять такой же своему маленькому сыну Арчи.

Впрочем, если знаменитость все же решит отказаться от своего первого гражданства, то она рискует столкнуться с весьма неприятными проблемами.

Судя по законодательству США, люди, которые отказываются от подданства в пользу других стран для того, чтобы прекратить отдавать государству деньги, рискуют нарушить закон об иммиграции, что влечет за собой отказ им во въезде в Штаты.

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    До того, как стать женой принца Гарри, Меган Маркл стала гражданкой Великобритании
    Смотреть галерею

С подобной ситуацией сталкивались многие высокопоставленные люди, поэтому сомневаемся, что данный закон может обойти Меган стороной. Вероятно, супруге принца Гарри придется регулярно делать отчисления для родной страны, в которую она, по слухам, мечтает вернуться на постоянное место жительства. 

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01 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
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Меган Маркл, Принц Гарри

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ни за что бы не отказалась от гражданства США. Британское и рядом не валялось. Уверена, что она не откажется, ещё и сыну своему сделает. И правильно)

  • Напугали ежика голой попкой. Минимальная виза в штаты даже для россиян 3 года, дают всем. Можно и на 5 купить. 100 баксов за год, думаю, найдет герцогиня несчастную тысячу на 10 лет для въезда в страну.

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