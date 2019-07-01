Меган Маркл может лишиться американского гражданства и возможности ездить в США

Незадолго до свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл окончательно перебралась из родной и солнечной Калифорнии в Туманный Альбион, сменила веру и приняла британское подданство.
Иза-за этого на данный момент супруга принца Гарри платит налоговые издержки сразу двум государствам.
Подобная ситуация не очень радует британцев и довольно часто обсуждается в местных СМИ. Многие считают, что королевской особе следует отказаться от американского паспорта и не оформлять такой же своему маленькому сыну Арчи.
Судя по законодательству США, люди, которые отказываются от подданства в пользу других стран для того, чтобы прекратить отдавать государству деньги, рискуют нарушить закон об иммиграции, что влечет за собой отказ им во въезде в Штаты.
С подобной ситуацией сталкивались многие высокопоставленные люди, поэтому сомневаемся, что данный закон может обойти Меган стороной. Вероятно, супруге принца Гарри придется регулярно делать отчисления для родной страны, в которую она, по слухам, мечтает вернуться на постоянное место жительства.