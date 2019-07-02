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Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей

Виктория Макарская часто делится с фолловерами своим богатым семейным опытом. На этот раз певица подняла тему верности супругов. 
Виктория Макарская (Морозова), Антон Макарский
Виктория и Антон Макарские

Антон и Виктория Макарские счастливы вместе вот уже 20 лет. Видя гармонию в отношениях знаменитых супругов, поклонники часто обращаются к ним за советом.

На днях подписчица спросила Викторию, как предотвратить измены мужа, если они уже происходили.

По словам Макарской, женщина должна делать все от нее возможное, чтобы ее супруг даже не думал «пойти налево». 

Виктория Макарская (Морозова)
 

«Святая обязанность жены — сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше», — написала певица. 

Далеко не все фолловеры согласились с точкой зрения артистки. 

Столкнувшись с волной негодования в Сети, Виктория отключила комментарии в своем микроблоге и прекратила обсуждение столь острой темы. 

  • Виктория Макарская (Морозова), Антон Макарский
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    Виктория Макарская заявила, что женщины должны делать все возможное, чтобы мужья им не изменяли
    Смотреть галерею

Напомним, в одном из прошлогодних интервью Виктория Макарская заявила, что готова простить Антону измену. «Поскольку мужчина по натуре путешественник и охотник, он может сходить налево. И если ты хочешь быть главной женщиной в его жизни, его спутницей, то должна в нем уважать и этот инстинкт. Я своего мужа безмерно люблю и уважаю и, даже если он захочет закрутить какой-нибудь роман, наверное, постараюсь отнестись и к этому с пониманием», — сказала тогда женщина. 

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02 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @makarskie/Instagram
Теги

Виктория Макарская (Морозова), Антон Макарский

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • По силе интеллекта с нею может потягаться Кожевникова и жена Прилучного. Просто золотой состав детных «мудрых» женщин , выпавших из круга публичности. Они и внешне , как под копирку, со спины не отличишь

  • оой большего бреда не слышала, когда муж вытирает об тебя ноги ты должна ложе сохранить.... м да!!! лучше не придумаешь!

  • Она в своем уме?? я сама счастливо замужем столько же лет как она..Она заранее говорит что любую измену простит.Потому что сильно старше его плюс нигде не работает, зависит от него материально много лет.Чем такое заканчивается в 99 процентах слуаев? Только одним.. Мужчина влюбляется и уходит. Если жена сама себя не любит и не уважает-то муж тем более..Это же классика психологии..

  • Ей надо объединиться с Алсу.

  • У кого чего болит, тот о том и говорит.

  • Гость

    Ей надо объединиться с Алсу.

    И с Варум. Про обмен жидкостями.

  • Видать сама изменяет и мозги мужу промывает, что это его вина. Другого объяснения после материальной зависимости у этой чуши нет.

  • Видимо, у Виктории чувство вины на почве того, что обоих детей выносила суррогатная мать - поэтому мужу можно всё.

  • А я, если честно, тоже считаю, что в изменах мужчины всегда женщина виновата..тем, что выбирает в спутники...

  • Мне другое интересно. .недавно Макарский дал большое интервью..Где сказал что сейчас у него творческий кризис и он уже несколько лет не снимался..доходов нет ,дети маленькие,поднимать и поднимать..Поэтому он совсем не против,если жена тоже задумается наконец о сольной карьере и заработке. .Нормально? ? Ей под 50,всю жизнь просидела дома, малые дети на руках- самое время начать карьеру строить и зарабатывать. .при этом он ведь всегда орал,что он партриарх и домостроевец,что место жены только дома..и вот на теперь-иди строй карьеру в 50 и зарабатывай наконец..Самое смешное-точь в точь такая же ситуация у моих знакомых,даже возраст такой же..так муж той знакомой теперь говорит- а не надо было меня слушать,свою голову надо иметь,работать надо было. .теперь еще и попрекает жену,что до 50 дома просидела. .Вот так вот мужей слушать и положиться на них..

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Гость 2019-07-01 17:15:00
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Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





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