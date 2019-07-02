Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей

Виктория Макарская часто делится с фолловерами своим богатым семейным опытом. На этот раз певица подняла тему верности супругов.

Виктория и Антон Макарские

Антон и Виктория Макарские счастливы вместе вот уже 20 лет. Видя гармонию в отношениях знаменитых супругов, поклонники часто обращаются к ним за советом.

На днях подписчица спросила Викторию, как предотвратить измены мужа, если они уже происходили.

По словам Макарской, женщина должна делать все от нее возможное, чтобы ее супруг даже не думал «пойти налево».

«Святая обязанность жены — сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше», — написала певица.

Далеко не все фолловеры согласились с точкой зрения артистки.

Столкнувшись с волной негодования в Сети, Виктория отключила комментарии в своем микроблоге и прекратила обсуждение столь острой темы.

1 2 3 ... 8 Виктория Макарская заявила, что женщины должны делать все возможное, чтобы мужья им не изменяли

Напомним, в одном из прошлогодних интервью Виктория Макарская заявила, что готова простить Антону измену. «Поскольку мужчина по натуре путешественник и охотник, он может сходить налево. И если ты хочешь быть главной женщиной в его жизни, его спутницей, то должна в нем уважать и этот инстинкт. Я своего мужа безмерно люблю и уважаю и, даже если он захочет закрутить какой-нибудь роман, наверное, постараюсь отнестись и к этому с пониманием», — сказала тогда женщина.