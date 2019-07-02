Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей

Антон и Виктория Макарские счастливы вместе вот уже 20 лет. Видя гармонию в отношениях знаменитых супругов, поклонники часто обращаются к ним за советом.
По словам Макарской, женщина должна делать все от нее возможное, чтобы ее супруг даже не думал «пойти налево».
«Святая обязанность жены — сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше», — написала певица.
Столкнувшись с волной негодования в Сети, Виктория отключила комментарии в своем микроблоге и прекратила обсуждение столь острой темы.
Напомним, в одном из прошлогодних интервью Виктория Макарская заявила, что готова простить Антону измену. «Поскольку мужчина по натуре путешественник и охотник, он может сходить налево. И если ты хочешь быть главной женщиной в его жизни, его спутницей, то должна в нем уважать и этот инстинкт. Я своего мужа безмерно люблю и уважаю и, даже если он захочет закрутить какой-нибудь роман, наверное, постараюсь отнестись и к этому с пониманием», — сказала тогда женщина.