За два дня до свадьбы Влад Топалов остался без костюма для торжества

На этой неделе Влад Топалов и Регина Тодоренко устроят пышный праздник, приуроченный к их женитьбе. Однако проблемы начались накануне торжества.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

На днях Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе с маленьким сыном улетели в Италию, где уже в очень скором времени собираются устроить свадьбу.

Звезды поженились еще в прошлом году, но тогда из-за беременности Регины решили немного отложить торжество.

1 июля в своем микроблоге Топалов сообщил, что свадьба назначена на 3 июля. Дату торжества певец раскрыл по весьма неприятной причине.

Вот уже некоторое время в московском аэропорту «Шереметьево» имеются проблемы с транспортировкой и выдачей багажа.

Влад вылетал в Италию именно из этого аэропорта. По прилету в Европу знаменитости и другим пассажирам рейса сообщили, что часть их чемоданов пока считается утерянной.

У Топалова с собой были две сумки: одна с подвенечным платьем супруги, другая — с его праздничным костюмом и другими вещами.



«Мой чемодан не приехал. Все, что у меня осталось — джинсы, плавки и кофта. Наверное, пока я еще не осознал всю трагичность ситуации — у нас свадьба послезавтра!» — поделился с фолловерами мужчина.

1 2 3 ... 10 Через несколько дней Влад Топалов и Регина Тодоренко устроят свадьбу в Италии

От безысходности жених обратился за помощью к пользователям Сети, которые в этот момент могут находиться в Сорренто и, на крайний случай, предоставить ему подходящий наряд из своего гардероба. Он очень надеется, что за оставшееся время у него получится найти в небольшом прибрежном городке, где царит вечная сиеста, белый смокинг и туфли 42 размера.