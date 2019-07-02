За два дня до свадьбы Влад Топалов остался без костюма для торжества

На днях Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе с маленьким сыном улетели в Италию, где уже в очень скором времени собираются устроить свадьбу.
1 июля в своем микроблоге Топалов сообщил, что свадьба назначена на 3 июля. Дату торжества певец раскрыл по весьма неприятной причине.
Вот уже некоторое время в московском аэропорту «Шереметьево» имеются проблемы с транспортировкой и выдачей багажа.
У Топалова с собой были две сумки: одна с подвенечным платьем супруги, другая — с его праздничным костюмом и другими вещами.
«Мой чемодан не приехал. Все, что у меня осталось — джинсы, плавки и кофта. Наверное, пока я еще не осознал всю трагичность ситуации — у нас свадьба послезавтра!» — поделился с фолловерами мужчина.
От безысходности жених обратился за помощью к пользователям Сети, которые в этот момент могут находиться в Сорренто и, на крайний случай, предоставить ему подходящий наряд из своего гардероба. Он очень надеется, что за оставшееся время у него получится найти в небольшом прибрежном городке, где царит вечная сиеста, белый смокинг и туфли 42 размера.