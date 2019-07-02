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За два дня до свадьбы Влад Топалов остался без костюма для торжества

На этой неделе Влад Топалов и Регина Тодоренко устроят пышный праздник, приуроченный к их женитьбе. Однако проблемы начались накануне торжества. 
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

На днях Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе с маленьким сыном улетели в Италию, где уже в очень скором времени собираются устроить свадьбу. 

Звезды поженились еще в прошлом году, но тогда из-за беременности Регины решили немного отложить торжество.

1 июля в своем микроблоге Топалов сообщил, что свадьба назначена на 3 июля. Дату торжества певец раскрыл по весьма неприятной причине. 

Вот уже некоторое время в московском аэропорту «Шереметьево» имеются проблемы с транспортировкой и выдачей багажа.

Влад вылетал в Италию именно из этого аэропорта. По прилету в Европу знаменитости и другим пассажирам рейса сообщили, что часть их чемоданов пока считается утерянной.

У Топалова с собой были две сумки: одна с подвенечным платьем супруги, другая — с его праздничным костюмом и другими вещами.

«Мой чемодан не приехал. Все, что у меня осталось — джинсы, плавки и кофта. Наверное, пока я еще не осознал всю трагичность ситуации — у нас свадьба послезавтра!» — поделился с фолловерами мужчина. 

  • Влад Топалов, Регина Тодоренко
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    Через несколько дней Влад Топалов и Регина Тодоренко устроят свадьбу в Италии
    Смотреть галерею

От безысходности жених обратился за помощью к пользователям Сети, которые в этот момент могут находиться в Сорренто и, на крайний случай, предоставить ему подходящий наряд из своего гардероба. Он очень надеется, что за оставшееся время у него получится найти в небольшом прибрежном городке, где царит вечная сиеста, белый смокинг и туфли 42 размера. 

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02 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @vladtopalovofficial/Instagram
Теги

Регина Тодоренко, Влад Топалов

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Ася Клячина, которая мечтала, да так и не вышла замуж. То беременность помешала банкету, то потерянные чемоданы.

  • Я сейчас в Италии, у меня есть труханы, могу подарить бедному Владу.

  • Регина, муж явно вам промывает мозг. Сиеста не вечная, и магазины работают ежедневно. Купить ботинки в Италии не составляет проблемы.

  • А в чем проблема? Денег нет? Или Влад не может сходить в магазин до или после сиесты?

  • Гость

    А в чем проблема? Денег нет? Или Влад не может сходить в магазин до или после сиесты?

    Проблема в том, что в жизни ничего не происходит. А хочется событий и красок. Вот и высасывают из пальца.

  • Гость

    Регина, муж явно вам промывает мозг. Сиеста не вечная, и магазины работают ежедневно. Купить ботинки в Италии не составляет проблемы.

    А был ли муж.

  • Италия - не Испания, там нет сиесты в таких гомерических размерах. А насчет белого смокинга... это ж додуматься надо было смокинг в Италию из России везти. Крутые же, все пальцы веером, свадьба пафосная до невозможности,так уж заскочили бы в Милан по дороге, там этих смокингов на любой вкус хоть попой ешь.... Это ирония, если что. Надоели просто очень пиаром своего шика при весьма скромных доходах.

  • Представляю, как Топалов сейчас "радуется", что Регина к нему с ножом к горлу пристала с этой показушной свадьбой спустя почти год после регистрации. Не завидую я ей.

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Гость 2019-07-01 17:15:00
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32 Комментариев





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