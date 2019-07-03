«С Сашкой в ромашках»: Алена Хмельницкая отдыхает с бойфрендом, который младше ее на 12 лет

Лето — это маленькая жизнь, а потому не стоит терять ни минуты! Алена Хмельницкая улетела в отпуск и наслаждается компанией своего любимого мужчины.



Алена Хмельницкая

Отпраздновав день рождения младшей дочери, Алена Хмельницкая вместе с ней и бойфрендом отправилась в отпуск. Местом назначения стала жаркая Испания, а точнее — Торревьеха на побережье Коста-Бланка. Именно здесь веселая компания и встретила первые дни июля.

48-летняя актриса с удовольствием делится яркими фото на своей странице в Инстаграме. 2 июля там появился кадр, на котором бывшая супруга Тиграна Кеосаяна запечатлена со своим нынешним мужчиной, Александром Синюшиным.

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«С Сашкой в ромашках», — задорно подписала свой снимок Алена. Правы фолловеры, отметившие, что Хмельницкая просто светится от счастья.