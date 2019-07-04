«Внебрачный ребенок Гитлера и Сталина»: Айза Анохина трогательно поздравила мужа с днем рождения

На днях супругу Айзы Анохиной Дмитрию исполнилось 40 лет. В честь этого события бизнесвумен посвятила мужу новый пост, рассказав немного личного об их отношениях.

Айза Анохина

Айза Анохина часто рассказывает подписчикам, как у нее обстоят дела на личном фронте, и делится подробностями семейной жизни. Она смело может заявить, сколько раз в день они с Дмитрием занимаются сексом, и без стеснений обсуждает свои практики.

Айза Анохина трогательно поздравила мужа с юбилеем

Новый пост телеведущая снова посвятила супругу, ведь 4 июля Дмитрий Анохин отметил день рождения. Предельно честная Айза поведала, что из-за недавней ссоры даже не хотела его поздравлять. «Я сильно злилась на тебя, думала, что мы больше никогда не сможем нормально общаться, и все это из-за твоего инопланетного характера. Но произошел разговор, который был нужен нам обоим, и все встало на свои места. Ну, конечно же, ты все равно остаешься внебрачным ребенком Гитлера и Сталина», — шуточно начала свое обращение рэп-исполнительница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Айза и Дмитрий Анохины

Однако на этом юмор Анохиной не закончился. Особенность этого дня Айза подчеркнула следующими словами: «Сегодня я ни разу не хотела сломать тебе ноги или выколоть глаза, а ты сегодня ни разу не хотел меня сжечь». В общем-то, все поздравление было написано в одном стиле, но без слов любви и благодарности, конечно же, не обошлось.



«Я, правда, люблю, как умею, и верю в тебя. Спасибо, что ты есть и есть весь этот мир, который ты создал для меня. И пусть ты эмоционально трусливый рак, просто знай, я не дам тебя в обиду», — продолжила звезда свое поздравление.

1 2 3 ... 10 Айза Анохина всегда славилась своей прямолинейностью и искренностью

Новый пост оценил не только именинник, но и множество фолловеров Айзы. «Это самое милое, что я когда-либо читала. С днем рождения!», «Вот это я понимаю! Ураган, чувства, эмоции», «Чертовски мило и смешно», «Чувство юмора просто неповторимое! Поздравляю», — писали они.