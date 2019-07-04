Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В Сети поражены превращению младшей дочери Игоря Крутого из девочки в обворожительную девушку

Игорь Крутой и его семья — явно не поклонники соцсетей, и весьма редко проявляют там активность. Однако на днях композитор показал свежее фото с дочерью, которое сильно удивило его фолловеров. 
Игорь Крутой с семьей (архивное фото)
Игорь Крутой с семьей (архивное фото)

Игорь Крутой не любит афишировать подробности своей личной жизни, предпочитая рассказывать общественности лишь о творческих достижениях. 

На днях композитор поделился с подписчиками новостью о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ему почетный орден «Дружбы». 

Мужчина собрал всю свою семью, чтобы отметить это событие — однако в свой микроблог выставил только фото с 15-летней дочерью Сашей. 

Игорь Крутой
Игорь Крутой с дочерью 

Пользователи Сети были приятно удивлены этому снимку. Никто и не предполагал, что младшая дочь композитора уже такая взрослая. 

Из-за этого фолловеры принялись поздравлять Крутого не с наградой, а с красавицей-дочерью.

«Какая у вас дочка прекрасная!», «У Александры очень красивый, ''крутой'' взгляд», — прокомментировали фото подписчики. 

Кстати, у Саши Крутой есть своя страница в Инстаграм, где, вероятно, можно найти намного больше ее фотографий. Впрочем, девушка закрыла свой профиль от посторонних глаз. Стоит отметить, что в ее фолловерах значатся такие знаменитости, как Филипп Киркоров и телеведущая Александра Тетерич. 

Перейти к обсуждению 4


04 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, @igorkrutoy65, @olgakroutoi/Instagram
Теги

Игорь Крутой, Ольга Крутая

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ну так- то оба родителя вполне красивы и ещё похожи друг на друга и дочь вся в них. Вообще, кто живет в америке, очень выглядят ухоженно, белоснежная улыбка, косметологи. А шоу если посмотреть , то там вообще куколки все . Жители америки, подскажите, с чем это связано? Климат такой или все повально к косметологам бегают ?

  • Лили

    Ну так- то оба родителя вполне красивы и ещё похожи друг на друга и дочь вся в них. Вообще, кто живет в америке, очень выглядят ухоженно, белоснежная улыбка, косметологи. А шоу если посмотреть , то там вообще куколки все . Жители америки, подскажите, с чем это связано? Климат такой или все повально к косметологам бегают ?

    В нашем телевизоре тоже все куколки. А простой люд туда не вхож. Вот и весь секрет.

  • лоб очень узкий

  • А какой диагноз у Саши? Она же аутистка?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-02 13:55:00
394
Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
83 Комментариев
Гость 2019-07-02 09:32:00
360
По силе интеллекта с нею может потягаться Кожевникова и жена Прилучного. Просто золотой состав детных «мудрых» женщин , выпавших из круга публичности. Они и внешне , как под копирку, со спины не отличишь
Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей
102 Комментариев
Гость 2019-07-01 17:15:00
275
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
59 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.