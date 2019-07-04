В Сети поражены превращению младшей дочери Игоря Крутого из девочки в обворожительную девушку

Игорь Крутой не любит афишировать подробности своей личной жизни, предпочитая рассказывать общественности лишь о творческих достижениях.
Мужчина собрал всю свою семью, чтобы отметить это событие — однако в свой микроблог выставил только фото с 15-летней дочерью Сашей.
Пользователи Сети были приятно удивлены этому снимку. Никто и не предполагал, что младшая дочь композитора уже такая взрослая.
«Какая у вас дочка прекрасная!», «У Александры очень красивый, ''крутой'' взгляд», — прокомментировали фото подписчики.
Кстати, у Саши Крутой есть своя страница в Инстаграм, где, вероятно, можно найти намного больше ее фотографий. Впрочем, девушка закрыла свой профиль от посторонних глаз. Стоит отметить, что в ее фолловерах значатся такие знаменитости, как Филипп Киркоров и телеведущая Александра Тетерич.