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Тимур Батрутдинов признался, что не раз занимался сексом из жалости

Тимур Батрутдинов является одним из завидных холостяков страны. На днях шоумен признался, что в отношениях с девушками не всегда руководствовался симпатией. 
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов

41-летний Тимур Батрутдинов старается не обсуждать с прессой личную жизнь и не знакомить общественность со своими возлюбленными. В 2015 году юморист принимал участие в проекте «Холостяк», однако отношения с победительницей у него не сложились. 

Недавно шоумен рассказал о том, как выбирает девушек, чем удивил интернет-пользователей. По натуре галантный Батрутдинов иногда настолько боится задеть чувства фанаток... что соглашается с ними на секс. Об этом Тимур рассказал Насте Ивлеевой в ее шоу.

Настя Ивлеева, Тимур Батрутдинов
Настя Ивлеева и Тимур Батрутдинов
«Главная моя проблема — это обидеть девушку. Я боюсь... иногда во вред себе. В моей жизни много было таких встреч из жалости. И секс из жалости был, да», — откровенно поведал юморист.

«Я люблю экзотику. Если честно, я женский гурман. Но я уже напробовался, со стажем», — продолжил Тимур.

Также Батрутдинов рассказал о причинах, почему до сих пор не нашел себе избранницу. «Я не могу жениться, потому что я не верю: почему до того, как пришла популярность, ничего не было, а сейчас пруд пруди», — заявил шоумен. 

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05 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Настя Ивлеева/Youtube.com, @timurbatrutdinov/Instagram
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Тимур Батрутдинов, Настя Ивлеева

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Да какой там пруд. Целый океан не захочет с ним даже дружбу водить. Сомнительный неприятный вид заработка, мат, так себе внешность . Но, ему ж охота в своем пруду сидеть, лягушек окучивать. Лучше бы к себе жалость питал, что не его любят, а популярность. Это фиаско.

  • "У меня к тебе нет любви а Я не занимаюсь сексом без чувств!""А как же чувство жалости?"

  • Я знала, что с Бузовой он из жалости. Ее тогда вся страна жалела. Да и отвязаться от нее, не задев ее чувств, невозможно. Банный лист она).

  • Гость

    Я знала, что с Бузовой он из жалости. Ее тогда вся страна жалела. Да и отвязаться от нее, не задев ее чувств, невозможно. Банный лист она).

    Нагиев то выкрутился, с трудом конечно, она очень сильно липла. А тут скорее всего тогда на отдыхе))Бедняга.

  • Ну усе, Тимур, "моилюди" идут к тебе, прячься .

  • Тоже мне Казанова)) Скорее с ним из жалости сексом занимаются. Неказист и не непривлекателен ибо.

  • Тимурушка прям филантроп, я смотрю😇😆

  • Да не жениться он, пока живет в бабьем царстве, им управляет мать и сестра, а он как тютя, бесхребетный, ведомый, что скажут его две главные женщины то и делает

  • Бузова))) Бедняжка, на всю страну сказать, что с ней из жалости были...

  • Просто сам по себе он закомплексованный и безынициативный. Это хорошо было видно в шоу "Холостяк"

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