Тимур Батрутдинов признался, что не раз занимался сексом из жалости

Тимур Батрутдинов является одним из завидных холостяков страны. На днях шоумен признался, что в отношениях с девушками не всегда руководствовался симпатией.

Тимур Батрутдинов

41-летний Тимур Батрутдинов старается не обсуждать с прессой личную жизнь и не знакомить общественность со своими возлюбленными. В 2015 году юморист принимал участие в проекте «Холостяк», однако отношения с победительницей у него не сложились.



Недавно шоумен рассказал о том, как выбирает девушек, чем удивил интернет-пользователей. По натуре галантный Батрутдинов иногда настолько боится задеть чувства фанаток... что соглашается с ними на секс. Об этом Тимур рассказал Насте Ивлеевой в ее шоу.

Настя Ивлеева и Тимур Батрутдинов

«Главная моя проблема — это обидеть девушку. Я боюсь... иногда во вред себе. В моей жизни много было таких встреч из жалости. И секс из жалости был, да», — откровенно поведал юморист.

«Я люблю экзотику. Если честно, я женский гурман. Но я уже напробовался, со стажем», — продолжил Тимур.

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Также Батрутдинов рассказал о причинах, почему до сих пор не нашел себе избранницу. «Я не могу жениться, потому что я не верю: почему до того, как пришла популярность, ничего не было, а сейчас пруд пруди», — заявил шоумен.

