Тимур Батрутдинов признался, что не раз занимался сексом из жалости

41-летний Тимур Батрутдинов старается не обсуждать с прессой личную жизнь и не знакомить общественность со своими возлюбленными. В 2015 году юморист принимал участие в проекте «Холостяк», однако отношения с победительницей у него не сложились.
Недавно шоумен рассказал о том, как выбирает девушек, чем удивил интернет-пользователей. По натуре галантный Батрутдинов иногда настолько боится задеть чувства фанаток... что соглашается с ними на секс. Об этом Тимур рассказал Насте Ивлеевой в ее шоу.
«Я люблю экзотику. Если честно, я женский гурман. Но я уже напробовался, со стажем», — продолжил Тимур.
Также Батрутдинов рассказал о причинах, почему до сих пор не нашел себе избранницу. «Я не могу жениться, потому что я не верю: почему до того, как пришла популярность, ничего не было, а сейчас пруд пруди», — заявил шоумен.