Солист группы «Иванушки Int.» Кирилл Андреев поведал, что фанатки угрожали изуродовать его жену

Вот уже 20 лет Кирилл Андреев счастлив со своей супругой Лолой. Недавно певец признался, что на заре его славы женщина очень боялась за свою жизнь.

Фрагмент программы «Судьба человека»

5 июля в студию программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1 пришел бессменный участник группы «Иванушки Int.» Кирилл Андреев.

48-летний певец поведал Борису Корчевникову о начале своего творческого пути, а также о личной жизни.

О семье Кирилла известно немного. Его супруга Лола — женщина весьма непубличная, хотя и живет с Андреевым уже более 20 (!) лет.



По словам мужчины, он многим обязан своей жене. «Она — молодец. Мне повезло. Она мудрая и знает, что сказать, как успокоить», — рассказал певец.



Кирилл Андреев с супругой и сыном

Кирилл признался, что раньше, в расцвете карьеры, Лоле постоянно приходилось общаться с его фанатками, которые каким-то образом узнавали номер телефона артиста и днями названивали ему.

Со временем супруга исполнителя смирилась с этим явлением и нашла фразы для быстрого завершения разговора с поклонницами.

Впрочем, ей не всегда удавалось утихомирить пыл влюбленных девушек. Кирилл признался, что в одно время в адрес Лолы стало поступать много угроз — в своих письмах и телефонных звонках разъяренные фанатки обещали найти и изуродовать женщину, вылив на нее кислоту.

1 2 3 ... 8 Кирилл Андреев рассказал, каково во время всероссийской славы «Иванушек Int.» приходилось его жене

Супруга звезды не могла спокойно реагировать на подобные слова и стала бояться за свою жизнь. Тогда Андрееву пришлось устроить пресс-конференцию, на которой он во всеуслышание заявил, что если общественность не оставит Лолу в покое, то он навсегда уйдет со сцены, ведь семья ему намного дороже. Лишь после этого преследования женщины действительно прекратились.