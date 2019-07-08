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Ниже ростом только Губин: как выглядит новый бойфренд-олигарх Адрианы Лимы

В начале года Адриана Лима объявила о расставании с возлюбленным, с которым встречалась почти два года. Судя по свежим кадрам папарацци, топ-модель уже успела обзавестись новым бойфрендом. 
Адриана Лима
Адриана Лима

После развода с баскетболистом Марко Яричем в 2016 году Адриана Лима закрутила роман с турецким писателем Метином Хара.

Увы, в январе знаменитости сообщили, что больше не являются парой. 

Ходили слухи, что в конце 2018-го Адриана призналась своему возлюбленному, что хотела бы стать его женой, а он оказался не готов к такому серьезному шагу. 

Адриана Лима
 

Впрочем, долго горевать по разбитым мечтам Лима не стала — на днях папарацци сфотографировали ее в компании нового кавалера. 

Снимки были сделаны на греческом острове Миконос, где пара остановилась в минувшие выходные во время своего небольшого круиза по морскому побережью. 

Изучив фото, пользователи Сети распознали личность спутника топ-модели, который, стоит заметить, намного ниже ее ростом. Мужчину зовут Эмир Уяр, и он довольно успешный бизнесмен. 

Эмир родом из Турции. Его семья владеет знаменитой сетью отелей Permak Group, а сам он входит в совет директоров компании. В свободное время Уяр обожает устраивать шумные вечеринки, которые часто посещают представители шоу-бизнеса. Вполне возможно, что и с Адрианой Эмир познакомился во время очередной тусовки — хотя пока пара не комментирует свои отношения. 

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08 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
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Адриана Лима

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Мда ) Пошла Лимка по рукам. Явно назло бывшему ) Она у нас в рекламах тут все снималась, понравилось видно

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