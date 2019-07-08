Ниже ростом только Губин: как выглядит новый бойфренд-олигарх Адрианы Лимы

В начале года Адриана Лима объявила о расставании с возлюбленным, с которым встречалась почти два года. Судя по свежим кадрам папарацци, топ-модель уже успела обзавестись новым бойфрендом.

Адриана Лима

После развода с баскетболистом Марко Яричем в 2016 году Адриана Лима закрутила роман с турецким писателем Метином Хара.

Увы, в январе знаменитости сообщили, что больше не являются парой.

Ходили слухи, что в конце 2018-го Адриана призналась своему возлюбленному, что хотела бы стать его женой, а он оказался не готов к такому серьезному шагу.

Впрочем, долго горевать по разбитым мечтам Лима не стала — на днях папарацци сфотографировали ее в компании нового кавалера.

Снимки были сделаны на греческом острове Миконос, где пара остановилась в минувшие выходные во время своего небольшого круиза по морскому побережью.

Изучив фото, пользователи Сети распознали личность спутника топ-модели, который, стоит заметить, намного ниже ее ростом. Мужчину зовут Эмир Уяр, и он довольно успешный бизнесмен.

1 2 3 ... 8 Папарацци запечатлели Адриану Лиму в компании нового бойфренда

Эмир родом из Турции. Его семья владеет знаменитой сетью отелей Permak Group, а сам он входит в совет директоров компании. В свободное время Уяр обожает устраивать шумные вечеринки, которые часто посещают представители шоу-бизнеса. Вполне возможно, что и с Адрианой Эмир познакомился во время очередной тусовки — хотя пока пара не комментирует свои отношения.