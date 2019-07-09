Рита Дакота рассказала, как ей отказали в съемке из-за развода

В августе 2018-го Рита Дакота сообщила фолловерам, что разводится с Владом Соколовским из-за его постоянных измен.
8 июля, в День семьи, любви и верности Дакота вспомнила, как ровно год назад даже не представляла, что когда-нибудь станет матерью-одиночкой.
Знаменитость рассказала фолловерам, что за прошедшие месяцы она сильно изменилась и стала сильнее — хотя окружающие и не верят, что с ее травмирующим опытом это возможно.
«Мне отказали в рекламной съемке, потому что я не замужем, а статус разведенки претит ''продающему образу компании''», — сообщила в своем микроблоге звезда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Впрочем, подобный поступок со стороны менеджеров компании, название которой Рита предпочла не указывать, совершенно не задел исполнительницу. Дакота заявила, что будет считать себя счастливой и полноценной женщиной, даже если никогда больше не выйдет замуж.
«Пускай у меня сейчас нет той красивенькой идеальной ''семьи'', которой миллионы людей любовались бы с экранов и обложек. Зато у меня есть настоящая семья. Способна ли я по-настоящему любить, отдавать, служить и принимать? Конечно, конечно да», — написала знаменитость.