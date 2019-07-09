Рита Дакота рассказала, как ей отказали в съемке из-за развода

В День семьи, любви и верности Рита Дакота вспомнила, как сильно изменилась ее жизнь за последний год. Кроме того, певица поведала, с какими проблемами сталкивается после расставания с мужем.

Рита Дакота

В августе 2018-го Рита Дакота сообщила фолловерам, что разводится с Владом Соколовским из-за его постоянных измен.

Никто не ожидал услышать подобное заявление от певицы, семейная жизнь которой казалась без преувеличения идеальной.

8 июля, в День семьи, любви и верности Дакота вспомнила, как ровно год назад даже не представляла, что когда-нибудь станет матерью-одиночкой.

Знаменитость рассказала фолловерам, что за прошедшие месяцы она сильно изменилась и стала сильнее — хотя окружающие и не верят, что с ее травмирующим опытом это возможно.

Так, Рита призналась, что недавно она осталась без работы лишь из-за того, что одинока.

«Мне отказали в рекламной съемке, потому что я не замужем, а статус разведенки претит ''продающему образу компании''», — сообщила в своем микроблоге звезда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 10 В прошлом году Рита Дакота развелась с Владом Соколовским

Впрочем, подобный поступок со стороны менеджеров компании, название которой Рита предпочла не указывать, совершенно не задел исполнительницу. Дакота заявила, что будет считать себя счастливой и полноценной женщиной, даже если никогда больше не выйдет замуж.



«Пускай у меня сейчас нет той красивенькой идеальной ''семьи'', которой миллионы людей любовались бы с экранов и обложек. Зато у меня есть настоящая семья. Способна ли я по-настоящему любить, отдавать, служить и принимать? Конечно, конечно да», — написала знаменитость.