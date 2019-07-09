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Рита Дакота рассказала, как ей отказали в съемке из-за развода

В День семьи, любви и верности Рита Дакота вспомнила, как сильно изменилась ее жизнь за последний год. Кроме того, певица поведала, с какими проблемами сталкивается после расставания с мужем. 
Рита Дакота
Рита Дакота

В августе 2018-го Рита Дакота сообщила фолловерам, что разводится с Владом Соколовским из-за его постоянных измен. 

Никто не ожидал услышать подобное заявление от певицы, семейная жизнь которой казалась без преувеличения идеальной. 

8 июля, в День семьи, любви и верности Дакота вспомнила, как ровно год назад даже не представляла, что когда-нибудь станет матерью-одиночкой. 

Рита Дакота
 

Знаменитость рассказала фолловерам, что за прошедшие месяцы она сильно изменилась и стала сильнее — хотя окружающие и не верят, что с ее травмирующим опытом это возможно. 

Так, Рита призналась, что недавно она осталась без работы лишь из-за того, что одинока. 

«Мне отказали в рекламной съемке, потому что я не замужем, а статус разведенки претит ''продающему образу компании''», — сообщила в своем микроблоге звезда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Впрочем, подобный поступок со стороны менеджеров компании, название которой Рита предпочла не указывать, совершенно не задел исполнительницу. Дакота заявила, что будет считать себя счастливой и полноценной женщиной, даже если никогда больше не выйдет замуж.

«Пускай у меня сейчас нет той красивенькой идеальной ''семьи'', которой миллионы людей любовались бы с экранов и обложек. Зато у меня есть настоящая семья. Способна ли я по-настоящему любить, отдавать, служить и принимать? Конечно, конечно да», — написала знаменитость. 

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09 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Рита Дакота

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Господи, эта Дакота уже откровенно достала со своим разводом.Похоже, это было самое значимое событие в её жизни, только о разводе и способна говорить.Хотя хайпанула о на на разводе знатно, надо признать...

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