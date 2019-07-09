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«Знал только муж»: Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией

На днях Лайма Вайкуле стала новой героиней передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Артистка поведала зрителям о своей жизни, творческом пути и борьбе с раком. 
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле 

В конце 1980-х Лайме Вайкуле поставили страшный диагноз — рак молочной железы. Артистка скрывала свою болезнь и рассказала о ней лишь своему возлюбленному Андрею Латковскому. 

Недавно певица посетила шоу «Судьба человека». В эфире исполнительница поведала ведущему Борису Корчевникову не только о своей жизни, выступлениях на сцене и отношениях с гражданским мужем, но и о страшном заболевании и борьбе с ним. 

Лайма Вайкуле, Борис Корчевников
Лайма Вайкуле стала новой героиней передачи «Судьба человека»

«Я скрывала свою болезнь. Об этом знал только Андрей. Мы перенесли это вместе. Говорить о том, что я победила что-то — это не правда, это судьба. Мне повезло: значит, я не все сказала, мне еще надо было что-то сделать», — рассказала о том периоде жизни Лайма.

«Я просто перенесла для меня тяжелое испытание, но орден мне за это вовсе не надо», — продолжила 65-летняя Вайкуле. 

В итоге Вайкуле поправилась, а после выздоровления взглянула на жизнь другими глазами. «Я научилась любить, любить искренне других людей и все живое. Мне это было нужно», — заключила певица. 

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09 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @laima_vaikule_official/Instagram, Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Россия 1/Youtube.com
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Лайма Вайкуле

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Шикарно выглядит Лайма. Ротару тоже. Повезло с формой лица - пластика незаметна, овал держится

  • был же вроде рак мозга

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