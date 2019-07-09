«Знал только муж»: Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией

На днях Лайма Вайкуле стала новой героиней передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Артистка поведала зрителям о своей жизни, творческом пути и борьбе с раком.

Лайма Вайкуле



В конце 1980-х Лайме Вайкуле поставили страшный диагноз — рак молочной железы. Артистка скрывала свою болезнь и рассказала о ней лишь своему возлюбленному Андрею Латковскому.

Недавно певица посетила шоу «Судьба человека». В эфире исполнительница поведала ведущему Борису Корчевникову не только о своей жизни, выступлениях на сцене и отношениях с гражданским мужем, но и о страшном заболевании и борьбе с ним.



Лайма Вайкуле стала новой героиней передачи «Судьба человека»

«Я скрывала свою болезнь. Об этом знал только Андрей. Мы перенесли это вместе. Говорить о том, что я победила что-то — это не правда, это судьба. Мне повезло: значит, я не все сказала, мне еще надо было что-то сделать», — рассказала о том периоде жизни Лайма.

«Я просто перенесла для меня тяжелое испытание, но орден мне за это вовсе не надо», — продолжила 65-летняя Вайкуле.

1 2 3 ... 10 На днях Лайма Вайкуле стала участницей передачи «Судьба человека»

В итоге Вайкуле поправилась, а после выздоровления взглянула на жизнь другими глазами. «Я научилась любить, любить искренне других людей и все живое. Мне это было нужно», — заключила певица.