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Интернет-пользователи уверены, что Александр Ревва украл припев своей новой песни у другого артиста

Александр Ревва окончательно переквалифицировался из юмориста в певца и выпускает хит за хитом. Правда, последнее творение артиста вызвало у пользователей Сети шквал критики. 
Александр Ревва
Александр Ревва, он же Артур Пирожков, выпустил клип на свою новую песню «Алкоголичка»

Несколько дней назад Александр Ревва порадовал фанатов новой зажигательной песней «Алкоголичка» и сразу клипом на нее. Видео уже набрало почти 15 миллионов просмотров, и цифра продолжает расти. В Сети композицию окрестили хитом лета 2019. 

И все бы ничего, если бы интернет-пользователи не заметили, что где-то уже слышали похожий припев. Недолгие поиски привели их к песне «Истеричка» российского музыканта Андрея Алексина.

Песня Реввы:
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка! 
Счастье прогорает, как спичка, алкоголичка, алкоголичка. 
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка.
Все, перевернулась страничка, пока-пока, алкоголичка.

Песня Алексина:
Несмотря на милое личико, ты истеричка! Ты истеричка!
Ты моя плохая привычка. Ты истеричка! Ты истеричка.
Счастье прогорело, как спичка. Ты истеричка! Ну, ты истеричка!
Все, перевернулась страничка! Ладно, прощай, моя истеричка!

Возмущенные слушатели потребовали ответа, назвав композицию «Алкоголичка» грубым плагиатом. Однако Александр не торопится комментировать обвинения фанатов. И нам понятно, почему. Ревва и не скрывает, что слова припева принадлежат Алексину. Скажем больше: Андрей является автором всего текста «Алкоголички» и музыки к ней. В частности, об этом говорится на официальном YouTube-канале Реввы.  

  • Александр Ревва
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    Еще несколько лет назад песни Александра Реввы были просто забавой, а сегодня он полноценный артист
    Смотреть галерею

Видимо, таким образом Александр и Андрей решили подарить новую жизнь уже забытой многими песне. На наш взгляд, получилось актуально и свежо. А как вы оцениваете работу Артура Пирожкова? 

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09 июля 2019
Текст Саша Белая
Фото arthurpirozhkov/ Instagram, Persona Stars
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Александр Ревва

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