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67-летний Олег Газманов на радость жене и поклонницам позирует с обнаженным торсом

В семействе Газмановых прекрасной формой может похвастаться не только 50-летняя Марина, но и ее знаменитый супруг. На днях артист, который совсем скоро отметит свой 68-й день рождения, вновь доказал, почему достоин сравнения с Аполлоном. 

Летние каникулы чета Газмановых проводит в Италии. Уже больше недели звездные супруги путешествуют и не забывают делиться с поклонниками яркими фотографиями и видео. Вечером 9 июля в Инстаграме Марины появился ролик, который уже оценили больше двадцати тысяч интернет-пользователей.

«Ух! Огонь!» — прокомментировала Газманова ролик, в котором ее знаменитый муж позирует с обнаженным торсом. И этому человеку через несколько дней исполнится 68 лет? Мы поскромничали, сравнив как-то Олега Михайловича с Джанлукой Вакки — российский артист в разы круче «танцующего миллионера»!

«Наше богатство российское», — прокомментировала увиденное одна из подписчиц. Согласны на все сто процентов!

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10 июля 2019
Текст Алена Петровская
Фото @marinagazmanova, @oleggazmanov/Instagram
Теги

Олег Газманов, Марина Муравьева-Газманова

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