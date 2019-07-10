20-летняя спортсменка Екатерина Королева умерла во время свидания

Российское спортивное сообщество потрясла страшная новость: погибла 20-летняя гандболистка Катя Королева. Трагедия произошла после финала чемпионата Европы.

8 октября Екатерине Королевой исполнился бы 21 год

8 июля в Польше погибла российская спортсменка Екатерина Королева. Кате было 20 лет, она жила в Ставрополе, играла в местной команде, выступала за сборную.

Трагедия произошла в заключительный день чемпионата Европы по пляжному гандболу в польском Старе-Яблонки. После финала для всех участников был организован праздничный ужин.

На банкете Катя познакомилась с парнем. Молодые люди быстро понравились друг другу и решили уединиться — вдвоем искупаться в местном озере. Катя прыгнула в воду и уже не всплыла.

1 2 3 4 5 Екатерина Королева была гандболисткой

По сообщению Mash, основных версий причины гибели девушки две: или это сердечный приступ, или асфиксия на фоне перепада температур. Следствие склоняется к тому, что это несчастный случай. Однако уголовное дело в Польше все равно заведено — по статье «Непреднамеренное убийство». Как сообщает издание, друга погибшей Кати допросили и сразу отпустили. Парень уже вернулся в Россию.