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20-летняя спортсменка Екатерина Королева умерла во время свидания

Российское спортивное сообщество потрясла страшная новость: погибла 20-летняя гандболистка Катя Королева. Трагедия произошла после финала чемпионата Европы.
Екатерина Комолова
8 октября Екатерине Королевой исполнился бы 21 год

8 июля в Польше погибла российская спортсменка Екатерина Королева. Кате было 20 лет, она жила в Ставрополе, играла в местной команде, выступала за сборную. 

Трагедия произошла в заключительный день чемпионата Европы по пляжному гандболу в польском Старе-Яблонки. После финала для всех участников был организован праздничный ужин. 

На банкете Катя познакомилась с парнем. Молодые люди быстро понравились друг другу и решили уединиться — вдвоем искупаться в местном озере. Катя прыгнула в воду и уже не всплыла. 

По сообщению Mash, основных версий причины гибели девушки две: или это сердечный приступ, или асфиксия на фоне перепада температур. Следствие склоняется к тому, что это несчастный случай. Однако уголовное дело в Польше все равно заведено — по статье «Непреднамеренное убийство». Как сообщает издание, друга погибшей Кати допросили и сразу отпустили. Парень уже вернулся в Россию.  

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10 июля 2019
Текст Саша Белая
Фото Екатерина Королева/Vk.com, rushandball.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какой кошмар ! Бедная девочка ! Не дай бог !

  • Какой ужас!

  • Какая то все странно, она первая вернула в незнакомом месте? А с парнем все хорошо?

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