Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Нино Нинидзе ответила на слухи о связи с Максимом Виторганом

Не так давно отечественные СМИ сообщили о романе Максима Виторгана с бывшей женой Кирилла Плетнева Нино Нинидзе. Актер всеми силами пытается сохранить интригу — а вот девушка промолчать на этот счет не смогла. 
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе

Поздним вечером 9 июля в Сети появилась информация о предполагаемой связи 46-летнего Максима Виторгана с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.

Слухи могли бы так и остаться слухами, если бы в доказательство им не были сделаны снимки, на которых хотя и плохо, но видно знаменитостей вместе. 

Наряду с этим по соцсетям распространились подробности связи Максима и Нино — инсайдеры утверждали, что звезды уже давно являются парой и не афишируют связь лишь из-за незавершенных разводов со своими супругами. 

Максим Виторган
Максим Виторган

Закаленный не самым приятным опытом общения с журналистами, Максим Виторган предпочел не комментировать появившиеся слухи. 

А вот Нино не смогла выдержать потока общественного внимания и неохотно, но все же высказалась о сложившейся ситуации. 

«Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого», — сообщила Нино порталу Teleprogramma.pro

Напомним, в середине мая актриса и ее супруг Кирилл Плетнев сообщили о скором разводе. После этого девушка перестала говорить о своей личной жизни — а вот ее супруг заявил, что пока не готов к новым отношениям

Перейти к обсуждению 1


10 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @mvitorgan, @ninosha13, @tatamamik/Instagram, Persona Stars
Теги

Максим Виторган, Кирилл Плетнев

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • некрасиая она совсем ...светлый цвет волос вообще не ее

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.