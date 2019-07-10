Нино Нинидзе ответила на слухи о связи с Максимом Виторганом

Не так давно отечественные СМИ сообщили о романе Максима Виторгана с бывшей женой Кирилла Плетнева Нино Нинидзе. Актер всеми силами пытается сохранить интригу — а вот девушка промолчать на этот счет не смогла.

Нино Нинидзе

Поздним вечером 9 июля в Сети появилась информация о предполагаемой связи 46-летнего Максима Виторгана с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.

Слухи могли бы так и остаться слухами, если бы в доказательство им не были сделаны снимки, на которых хотя и плохо, но видно знаменитостей вместе.

Наряду с этим по соцсетям распространились подробности связи Максима и Нино — инсайдеры утверждали, что звезды уже давно являются парой и не афишируют связь лишь из-за незавершенных разводов со своими супругами.

Максим Виторган

Закаленный не самым приятным опытом общения с журналистами, Максим Виторган предпочел не комментировать появившиеся слухи.

А вот Нино не смогла выдержать потока общественного внимания и неохотно, но все же высказалась о сложившейся ситуации.

«Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого», — сообщила Нино порталу Teleprogramma.pro.

1 2 3 ... 8 Нино Нинидзе ответила на слухи о своем новом романе

Напомним, в середине мая актриса и ее супруг Кирилл Плетнев сообщили о скором разводе. После этого девушка перестала говорить о своей личной жизни — а вот ее супруг заявил, что пока не готов к новым отношениям.