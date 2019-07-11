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Мамашейминг в деле: Меган Маркл критикуют за то, что она неуклюже держит двухмесячного сына на руках

Первый неофициальный выход Меган Маркл и Арчи Хариссона не мог остаться незамеченным. Сначала общественность обсудила внешний вид герцогини Сассекской, а после обратила свой взор на то, как она держит сына. И тут началось…

Меган Маркл нет равных в умении делать сюрпризы — никогда не знаешь, где она появится. Вот и ее визит на благотворительный матч по поло 10 июля стал для всех присутствующих большой неожиданностью. Поболеть за любимого супруга, участвующего в игре вместе с братом, Меган приехала в компании сына Арчи, а также Кейт Миддлтон и трех ее детей.

Шумная компания расположилась не на трибунах, а на поляне недалеко от места проведения состязаний. Папарацци были рядом! Им посчастливилось сделать десятки фотографий с очаровательным принцем Луи, примеряющим мамины очки или исследующим идеально подстриженный газон, с принцессой Шарлоттой, уплетающей какие-то вкусности из принесенной из дома коробки, с принцем Джорджем, весело развалившемся в багажнике Audi, на которой королевское семейство приехало из замка.

И все же в центре всеобщего внимания в этот день были лишь двое — Меган Маркл и Арчи Хариссон.

Двухмесячный сын Сассексов все время был на руках у своей мамы. То, как Меган прижимала малыша к себе, вызвало недовольство десятков британских матерей. По их мнению, Маркл держала сына неумело и неуклюже. «Она не знает, как обращаться с младенцем!», «Страшно смотреть на то, как она держит его», «Где шапка и носочки??» — возмущались диванные критики, не жалея бранных слов по отношению к молодой матери.

Можно как угодно относиться к Меган Маркл, но упрекать ее в неумении обращаться с собственным ребенком — последнее дело. В конце концов, все это для нее в новинку, скоро наверстает!

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11 июля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Rex Features/Fotodom.ru
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Меган Маркл

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