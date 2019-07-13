Русские поклонники Ирины Шейк ополчились на Леди Гагу и пишут ей злобные комментарии в Сети

После расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк общественность еще больше начала обсуждать знаменитостей. На днях российские фанаты пары накинулись с критикой на Леди Гагу, которую называют «разлучницей» в этой захватывающей истории.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Несмотря на то, что слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк ходили очень давно, новость, что пара окончательно разошлась, сильно огорчила их фанатов. Сейчас они обсуждают новые подробности этой мелодраматической истории.

Под последними постами Леди Гаги в Инстаграме активизировались российские интернет-пользователи

Некоторые СМИ написали на днях, что в доме Купера, откуда совсем недавно съехала русская топ-модель, поселилась его коллега по фильму «Звезда родилась» Леди Гага. Не спорим, эти слухи имеют место быть, ведь артистка проводила много времени с актером и утешала его после расставания. Однако сейчас на «королеву монстров» с критикой обрушились русские поклонницы Ирины Шейк.



1 2 3 ... 11 Весь мир был огорчен новостью о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк

«Угнала, как чужую машину», «Гага, не твой мужик — не надо трогать! Верни Брэдлика домой!», «Бузова отменила моду на разводы», — столько комментариев на русском языке Леди Гага под своими постами, наверное, не видела никогда.