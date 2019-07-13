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Русские поклонники Ирины Шейк ополчились на Леди Гагу и пишут ей злобные комментарии в Сети

После расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк общественность еще больше начала обсуждать знаменитостей. На днях российские фанаты пары накинулись с критикой на Леди Гагу, которую называют «разлучницей» в этой захватывающей истории.
Ирина Шейк, Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер

Несмотря на то, что слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк ходили очень давно, новость, что пара окончательно разошлась, сильно огорчила их фанатов. Сейчас они обсуждают новые подробности этой мелодраматической истории. 

Леди Гага
Под последними постами Леди Гаги в Инстаграме активизировались российские интернет-пользователи 

Некоторые СМИ написали на днях, что в доме Купера, откуда совсем недавно съехала русская топ-модель, поселилась его коллега по фильму «Звезда родилась» Леди Гага. Не спорим, эти слухи имеют место быть, ведь артистка проводила много времени с актером и утешала его после расставания. Однако сейчас на «королеву монстров» с критикой обрушились русские поклонницы Ирины Шейк.

«Угнала, как чужую машину», «Гага, не твой мужик — не надо трогать! Верни Брэдлика домой!», «Бузова отменила моду на разводы», — столько комментариев на русском языке Леди Гага под своими постами, наверное, не видела никогда. 

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13 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото ladygaga, irinashayk/Instagram, Getty Images
Теги

Брэдли Купер, Ирина Шейк, Леди Гага

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Мне понравилось про миникуперенка - Верни Купера, он миникупер одну оставил с нашей Ирчей!. Ну и как всегда - Тпки Ирины не жмут? , Их ребенок теперь будет расти в неполной семье, ну шо Гага теперь ты довольна??? Там реально смешно.

  • Получается, что Гага сейчас, если кому и интересна, то только в связи с Шейк. Но я бы не стала ей злобные комменты писать. Купер сейчас как раз ее уровень, пусть дружат телами. А Ирине пора идти дальше.

  • Купер с Гагой на одной волне, даже внешне похожи чем-то. Пусть будут счастливы!

  • Да не в Гаге дело, а скорее в его маман. У неё стервозность на лице написана. И сам Купер видимо маменькин сынок. А Ирина свободолюбивая и гордая, как многие русские. Ничего, у неё ещё всё впереди.

  • Уверена что ее очень сильно парят комменты на русском))

  • Ира после родов сдала. В итальянской википендию фото с прошлых кан. Видимо непосиановочное. Тяжёлое морщин и, тое лицо с брылями. Плюс поправилась она. Это на фото старых ещё красотка. И куда ей до гагы мировой знаменитости. Не к другой модельке ушёл а к самой гаге. Так что не так обидно. Кто б устоял. Талант и пение и драйв как у него в противовес холодной скучной Ире. Главное она успела ребёнка завести от супермужчины пока ещё красота была. В девках роналду побывать. Использовала все что имела по максимуму. Иных талантов увы нет ни актёрского ни певческого нихаризмы драйва юмора. Но думаю денег собрала много. Ещё будут снимать и будет интересна как мать ребёнка купер а. Дочь любима и будет всем обеспечена не за её счёт. Все не так уж плохо не просрала молодрсть

  • Привет халатам,девы! Кларочке особый привет! Мы повсюду! )Бредли в семью!

  • Тупые люди🙈Купер гей,а Ирина бизнесвумен,сделка состоялась

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