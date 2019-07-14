В Сети восхищаются безупречной осанкой и рельефным прессом 10-летней Маруси Бородиной

Ксения Бородина часто делится с фолловерами рассказами о семейной жизни, сопровождая их фото с родными. На днях ведущая «Дома-2» опубликовала снимок старшей дочери Маруси, вызвавший бурные обсуждения среди подписчиков.

Ксения Бородина с дочкой Марусей

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю и 3-летнюю Теону. Семья часто ездит отдыхать и не забывает делиться фотографиями с солнечных пляжей.



Сейчас телеведущая находится в пасмурной Москве, и, видимо, скучая по теплому морю, решила поделиться фотографией в купальнике. Однако в бикини на этот раз позировала ее старшая дочь Маруся.

«Моя спортсменка», — подписала снимок Ксения

Подписчики, увидев дочь звезды, не сдержали своих эмоций. Ведь фигура 10-летней Маруси впечатляет: идеальная осанка и рельефный пресс — не каждая девочка ее возраста может похвастаться такими данными.



«Фигурка такая прекрасная в ее возрасте. Чувствую, женихов будет...», «Пресс — огонь. Представляю, как вы гордитесь дочкой!», «Маленькая такая, а уже подтянута и осанка!» — писали восторженные интернет-пользователи.