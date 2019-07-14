Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В Сети восхищаются безупречной осанкой и рельефным прессом 10-летней Маруси Бородиной

Ксения Бородина часто делится с фолловерами рассказами о семейной жизни, сопровождая их фото с родными. На днях ведущая «Дома-2» опубликовала снимок старшей дочери Маруси, вызвавший бурные обсуждения среди подписчиков.
Ксения Бородина, Маруся Бородина
Ксения Бородина с дочкой Марусей

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю и 3-летнюю Теону. Семья часто ездит отдыхать и не забывает делиться фотографиями с солнечных пляжей. 

Сейчас телеведущая находится в пасмурной Москве, и, видимо, скучая по теплому морю, решила поделиться фотографией в купальнике. Однако в бикини на этот раз позировала ее старшая дочь Маруся. 

Маруся Бородина
«Моя спортсменка», — подписала снимок Ксения

Подписчики, увидев дочь звезды, не сдержали своих эмоций. Ведь фигура 10-летней Маруси впечатляет: идеальная осанка и рельефный пресс — не каждая девочка ее возраста может похвастаться такими данными. 

«Фигурка такая прекрасная в ее возрасте. Чувствую, женихов будет...», «Пресс — огонь. Представляю, как вы гордитесь дочкой!», «Маленькая такая, а уже подтянута и осанка!» — писали восторженные интернет-пользователи.

Перейти к обсуждению


14 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото borodylia/Instagram
Теги

Ксения Бородина, Маруся Бородина

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.