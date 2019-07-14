Константин Богомолов поделился снимками с отдыха с Ксенией Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов — одна из самых обсуждаемых пар этого года. Лишь недавно они начали позировать вместе на светских мероприятиях, а на днях поделились первым совместным снимком с отдыха.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Вчера все обсуждали Максима Виторгана, который, опубликовав фото Нино Нинидзе в своем Инстаграме, подтвердил их роман. Сегодня в центре внимания экс-супруга актера и ее нынешний возлюбленный. Мы говорим о Ксении Собчак и Константине Богомолове.



На днях журналистка и режиссер отправились в небольшое путешествие. Влюбленные наслаждались обществом друг друга и крайне редко обновляли соцсети. Но 14 июля на странице Константина появился снимок, который все так ждали. В кадре Богомолов и Собчак рассекают волны на яхте. Фото подписано хэштегом #НасНеДогонят.



В ролике Ксения и ее избранник светятся от счастья на фоне солнца, которое медленно уходит за горизонт — атмосфера поистине романтичная. Влюбленные смотрят в камеру, а потом, повернувшись друг к другу... Догадайтесь сами, чем закончилось видео, прерванное на самом интересном моменте.



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Фолловеры не смогли промолчать, увидев Ксению Собчак в Инстаграме Константина. «Так приятно наблюдать за настоящими чувствами!», «Хитрый ход истинного режиссера: оборвать кадр на самом интересном месте», «Сколько же эмоций и счастья в одном немом виде», — оценили новый пост Богомолова его подписчики.