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Константин Богомолов поделился снимками с отдыха с Ксенией Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов — одна из самых обсуждаемых пар этого года. Лишь недавно они начали позировать вместе на светских мероприятиях, а на днях поделились первым совместным снимком с отдыха. 
Константин Богомолов, Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Вчера все обсуждали Максима Виторгана, который, опубликовав фото Нино Нинидзе в своем Инстаграме, подтвердил их роман. Сегодня в центре внимания экс-супруга актера и ее нынешний возлюбленный. Мы говорим о Ксении Собчак и Константине Богомолове.

На днях журналистка и режиссер отправились в небольшое путешествие. Влюбленные наслаждались обществом друг друга и крайне редко обновляли соцсети. Но 14 июля на странице Константина появился снимок, который все так ждали. В кадре Богомолов и Собчак рассекают волны на яхте. Фото подписано хэштегом #НасНеДогонят. 

В ролике Ксения и ее избранник светятся от счастья на фоне солнца, которое медленно уходит за горизонт — атмосфера поистине романтичная. Влюбленные смотрят в камеру, а потом, повернувшись друг к другу... Догадайтесь сами, чем закончилось видео, прерванное на самом интересном моменте.

  • Ксения Собчак
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    Личная жизнь Ксении Собчак стала особенно интересна ее фанатам после расставания с Максимом Виторганом
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Фолловеры не смогли промолчать, увидев Ксению Собчак в Инстаграме Константина. «Так приятно наблюдать за настоящими чувствами!», «Хитрый ход истинного режиссера: оборвать кадр на самом интересном месте», «Сколько же эмоций и счастья в одном немом виде», — оценили новый пост Богомолова его подписчики.

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14 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото konbog75, xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ксения Собчак

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Чем закончилось? Предлагаете пофантазировать? Наверное тем, что он попросил свести с нужными людьми, которые дадут денег на очередной сериал-пустышку с голыми опами. Неужели есть другой вариант?

  • собчак - это самый мерзкий субъект из всего российского шоу биза.

  • Честно, думала она поумнее как-то. Чёт мелко это всё. Да и история с расставанием очков не прибавила

  • Глупенькая видюшка

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