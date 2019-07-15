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Оттепель: Анджелина Джоли предложила Брэду Питту забрать детей на лето

После развода родителей дети Джоли и Питта проводят больше времени с матерью. На днях стало известно, что до осени их возьмет к себе отец. 
Анджелина Джоли, Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт

Долгое время после расставания Анджелина Джоли и Брэд Питт не могли уладить вопрос об опеке над детьми. Развод затянулся и вымотал не только самих звезд, но и их наследников. Впрочем, экс-влюбленным удалось договориться — после долгих разбирательств Джоли согласилась позволить Питту регулярно общаться с детьми, хоть и с ограничениями.

На днях стало известно, что в отношениях актеров наметилась положительная динамика. Как сообщили инсайдеры изданию The Sun, экс-супруги договорились, что остаток лета с детьми проведет именно Брэд. Об этом его попросила сама Джоли. Все каникулы Анджелина будет занята на съемках фильма «Тем, кто желает моей смерти», поэтому она и решила обратиться с Брэду за помощью. 

Брэд Питт,  Захара Джоли-Питт, Шайло Джоли-Питт
Брэд Питт с Захарой и Шайло

«Это действительно большой шаг в их отношениях, и Брэд находится на седьмом небе от счастья. Актер пригласил своих родителей в свой особняк в Лос-Анджелесе, чтобы они тоже могли провести время с внуками», — сообщил анонимный источник. 

  • Анджелина Джоли,
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    Одна из самых красивых голливудских пар — Анджелина Джоли и Брэд Питт — распалась в 2016 году
    Смотреть галерею

Кажется, отношения между бывшими супругами постепенно налаживаются. Уверены, этому рады и их дети.

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15 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
Теги

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт, Пакс Джоли-Питт, Мэдокс Джоли-Питт, Вивьен Джоли-Питт, Нокс Джоли-Питт

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