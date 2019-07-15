Оттепель: Анджелина Джоли предложила Брэду Питту забрать детей на лето

После развода родителей дети Джоли и Питта проводят больше времени с матерью. На днях стало известно, что до осени их возьмет к себе отец.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Долгое время после расставания Анджелина Джоли и Брэд Питт не могли уладить вопрос об опеке над детьми. Развод затянулся и вымотал не только самих звезд, но и их наследников. Впрочем, экс-влюбленным удалось договориться — после долгих разбирательств Джоли согласилась позволить Питту регулярно общаться с детьми, хоть и с ограничениями.



На днях стало известно, что в отношениях актеров наметилась положительная динамика. Как сообщили инсайдеры изданию The Sun, экс-супруги договорились, что остаток лета с детьми проведет именно Брэд. Об этом его попросила сама Джоли. Все каникулы Анджелина будет занята на съемках фильма «Тем, кто желает моей смерти», поэтому она и решила обратиться с Брэду за помощью.

Брэд Питт с Захарой и Шайло

«Это действительно большой шаг в их отношениях, и Брэд находится на седьмом небе от счастья. Актер пригласил своих родителей в свой особняк в Лос-Анджелесе, чтобы они тоже могли провести время с внуками», — сообщил анонимный источник.

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Кажется, отношения между бывшими супругами постепенно налаживаются. Уверены, этому рады и их дети.