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Дочь Любови Толкалиной уснула рядом с горящей свечой и едва не лишилась волос

На днях Мария Кончаловская изменила прическу, став обладательницей эффектного каре. В Инстаграме дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского рассказала, что стало причиной ее преображения.
Мария Кончаловская
Мария Кончаловская

19-летняя Мария Кончаловская всегда гордилась своими длинными кудрявыми волосами. На днях дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского неожиданно сменила прическу, тем самым удивив своих фолловеров.

Мария Кончаловская

В Инстаграме Мария опубликовала фото, на котором она запечатлена с каре. Свой снимок девушка сопроводила пугающим рассказом о том, почему она решилась на новую стрижку.

Оказывается, роль «парикмахера» на себя взяла... непотушенная свеча. «Ищите повод постричься — просто засните на столе рядом со свечей. Да, я вчера полыхнула. Было весело», — с юмором написала Кончаловская. 

Интернет-пользователи оставляли в комментариях не только комплименты новому образу Кончаловской, но и пожелания быть аккуратнее и внимательнее. «Очень прекрасно и по-деловому, но, Машенька, берегите себя, пожалуйста», «Стильно, но пусть в следующий раз будет другая причина для стрижки», — писали обеспокоенные фолловеры. 

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16 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @tolkalinaliuba, @welcometomaria/Instagram
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Мария Кончаловская

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сразу превратилась в тетку

  • Красивая от природы девушка, но все остальное - худоба, синюшная кожа, отсутствие тонуса в мышцах, одежда со странными то ли просто рисунками, то ли символами, засыпание рядом с горящей свечой, вызывает беспокойство и отторжение. Не здорово все это, не хорошо

  • Гость

    Красивая от природы девушка, но все остальное - худоба, синюшная кожа, отсутствие тонуса в мышцах, одежда со странными то ли просто рисунками, то ли символами, засыпание рядом с горящей свечой, вызывает беспокойство и отторжение. Не здорово все это, не хорошо

    Хорошо, что Крота не выпила.

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