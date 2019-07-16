Дочь Любови Толкалиной уснула рядом с горящей свечой и едва не лишилась волос

19-летняя Мария Кончаловская всегда гордилась своими длинными кудрявыми волосами. На днях дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского неожиданно сменила прическу, тем самым удивив своих фолловеров.
В Инстаграме Мария опубликовала фото, на котором она запечатлена с каре. Свой снимок девушка сопроводила пугающим рассказом о том, почему она решилась на новую стрижку.
Интернет-пользователи оставляли в комментариях не только комплименты новому образу Кончаловской, но и пожелания быть аккуратнее и внимательнее. «Очень прекрасно и по-деловому, но, Машенька, берегите себя, пожалуйста», «Стильно, но пусть в следующий раз будет другая причина для стрижки», — писали обеспокоенные фолловеры.