4-летний мальчик провозгласил себя реинкарнацией принцессы Дианы

Принцессы Дианы нет с нами уже более 20 лет, но таблоиды продолжают писать о ней. Так, недавно имя принцессы неожиданно появилось в новостях о 4-летнем жителе Австралии.

Принцесса Диана

В минувшие выходные главной звездой западной прессы стал австралийский телеведущий Дэвид Кэмпбэлл — точнее, его 4-летний сын Билли.

В одном из местных изданий вышла статья мужчины, в которой он заявляет, что его ребенок является... реинкарнацией принцессы Дианы!

По словам Дэвида, как только мальчик научился говорить, он начал выдавать странные вещи касаемо британской королевской семьи — а когда впервые увидел фото с Дианой и вовсе заявил, что это он.

Дэвид Кэмпбэлл с сыном Билли

Сначала семья не воспринимала всерьез слова малыша, считая их просто проявлением его бурной фантазии — казалось бы, кто из детей не мечтал стать принцем или принцессой (в наши дни об этом грезят и мальчики).

Но со временем Билли стал говорить такие вещи, которые можно узнать лишь после глубокого анализа биографии принцессы.

Мальчик рассказывал родителям, что у него есть двое сыновей по имени Уильям и Гарри, а также брат по имени Джон. Издание The Mirror уверяет, что у Дианы действительно был брат Джон — правда, он погиб за год до ее рождения.



Также Билли в красках поведал родителям и о смерти принцессы. Это особенно насторожило телеведущего и его супругу. Тогда они начали делиться словами мальчика со своими знакомыми, а затем, увидев их реакцию, поведали о своем необычном ребенке и СМИ.



1 2 3 ... 10 В Сети обсуждают мальчика, который считает себя переродившейся принцессой Дианой

Конечно, есть вероятность, что на самом деле Дэвид просто выдумал эту историю, чтобы напомнить о себе. Но все же от одной мысли о том, что Билли действительно говорит такие вещи, становится не по себе.