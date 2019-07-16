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4-летний мальчик провозгласил себя реинкарнацией принцессы Дианы

Принцессы Дианы нет с нами уже более 20 лет, но таблоиды продолжают писать о ней. Так, недавно имя принцессы неожиданно появилось в новостях о 4-летнем жителе Австралии.
Принцесса Диана
Принцесса Диана

В минувшие выходные главной звездой западной прессы стал австралийский телеведущий Дэвид Кэмпбэлл — точнее, его 4-летний сын Билли. 

В одном из местных изданий вышла статья мужчины, в которой он заявляет, что его ребенок является... реинкарнацией принцессы Дианы!

По словам Дэвида, как только мальчик научился говорить, он начал выдавать странные вещи касаемо британской королевской семьи — а когда впервые увидел фото с Дианой и вовсе заявил, что это он. 

Дэвид Кэмпбэлл с сыном Билли
Дэвид Кэмпбэлл с сыном Билли

Сначала семья не воспринимала всерьез слова малыша, считая их просто проявлением его бурной фантазии — казалось бы, кто из детей не мечтал стать принцем или принцессой (в наши дни об этом грезят и мальчики)

Но со временем Билли стал говорить такие вещи, которые можно узнать лишь после глубокого анализа биографии принцессы. 

Мальчик рассказывал родителям, что у него есть двое сыновей по имени Уильям и Гарри, а также брат по имени Джон. Издание The Mirror уверяет, что у Дианы действительно был брат Джон — правда, он погиб за год до ее рождения. 

Также Билли в красках поведал родителям и о смерти принцессы. Это особенно насторожило телеведущего и его супругу. Тогда они начали делиться словами мальчика со своими знакомыми, а затем, увидев их реакцию, поведали о своем необычном ребенке и СМИ. 

  • 1 2 3 ...10
    В Сети обсуждают мальчика, который считает себя переродившейся принцессой Дианой
    Смотреть галерею

Конечно, есть вероятность, что на самом деле Дэвид просто выдумал эту историю, чтобы напомнить о себе. Но все же от одной мысли о том, что Билли действительно говорит такие вещи, становится не по себе. 

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16 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @davidcampbell73/Instagram, Getty Images
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Принцесса Диана

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3 комментария Добавить комментарий
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  • lady d вымышленный персонаж с вымышленной биографией

  • Я бы тоже хотела реинкарнироваться в Австралии)))

  • родители решили хайпануть и научили ребенка нести ахинею)

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