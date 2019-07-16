4-летний мальчик провозгласил себя реинкарнацией принцессы Дианы

В минувшие выходные главной звездой западной прессы стал австралийский телеведущий Дэвид Кэмпбэлл — точнее, его 4-летний сын Билли.
По словам Дэвида, как только мальчик научился говорить, он начал выдавать странные вещи касаемо британской королевской семьи — а когда впервые увидел фото с Дианой и вовсе заявил, что это он.
Сначала семья не воспринимала всерьез слова малыша, считая их просто проявлением его бурной фантазии — казалось бы, кто из детей не мечтал стать принцем или принцессой (в наши дни об этом грезят и мальчики).
Мальчик рассказывал родителям, что у него есть двое сыновей по имени Уильям и Гарри, а также брат по имени Джон. Издание The Mirror уверяет, что у Дианы действительно был брат Джон — правда, он погиб за год до ее рождения.
Также Билли в красках поведал родителям и о смерти принцессы. Это особенно насторожило телеведущего и его супругу. Тогда они начали делиться словами мальчика со своими знакомыми, а затем, увидев их реакцию, поведали о своем необычном ребенке и СМИ.
Конечно, есть вероятность, что на самом деле Дэвид просто выдумал эту историю, чтобы напомнить о себе. Но все же от одной мысли о том, что Билли действительно говорит такие вещи, становится не по себе.