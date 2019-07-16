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«Не соответствуют моим запросам»: Ксения Новикова объяснила, почему все еще не замужем

Личная жизнь звезд всегда интересна их фанатам. На днях поклонники Ксении Новиковой полюбопытствовали, почему певица не обзавелась мужем, на что получили откровенный ответ.
Ксения Новикова
Ксения Новикова

Ксения Новикова периодически общается с подписчиками в Сети. На днях солистка «Блестящих» снова воспользовалась функцией Инстаграма «Вопросы» и поговорила с фолловерами.

Ксения Новикова

Среди множества интересующих тем была и личная жизнь артистки. Так, один из вопросов звучал: «Почему не замужем? У вас, наверное, запросы непростые?». 39-летняя Ксения решила утолить любопытство интернет-пользователей и честно ответила. 

«Проблема с достойными мужчинами. Вруны, мошенники и трусы... Не соответствуют моим запросам», — гласила реплика артистки. 

Напомним, Ксения Новикова воспитывает двух сыновей, отец которых, Андрей Середа, однажды похитил их и не давал певице видеться с наследниками. Также звезда была замужем за Алексеем Сорокиным, но их брак распался в 2018-м, через три года после свадьбы. 

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16 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @ks_novikova_official/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Ксения Новикова

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2 комментария Добавить комментарий
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