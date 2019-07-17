Подписчики Виктории Исаковой обеспокоены худобой актрисы

Июльская погода в Москве совсем не радует, и тем, кто не уехал в теплые края, остается только надеяться, что дожди в скором времени прекратятся. Своим недовольством поделилась и Виктория Исакова.
42-летняя актриса поделилась снимком, на котором запечатлена в летнем платье. «Когда надел красивый сарафан, но лета не будет. Остается только сделать селфи», — гласила подпись к фото.
Многих подписчиков также расстроил факт дождей в столице, однако некоторых более всего удивил изнеможденный вид актрисы. «Худющая, надо поправиться!», «Виктория вы очень устали. Вам бы чуть-чуть отдохнуть», — писали обеспоконные поклонники.
Согласны ли вы, что актриса сильно похудела?