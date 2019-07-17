Подписчики Виктории Исаковой обеспокоены худобой актрисы

Виктория Исакова всегда была стройной и восхищала своих поклонников не только актерским талантом, но и подтянутой фигурой. Однако, увидев новое фото звезды, фолловеры обратили внимание на то, как выглядит знаменитость.

Виктория Исакова



Июльская погода в Москве совсем не радует, и тем, кто не уехал в теплые края, остается только надеяться, что дожди в скором времени прекратятся. Своим недовольством поделилась и Виктория Исакова.

Фолловеры актрисы выразили беспокойство о ее внешним виде

42-летняя актриса поделилась снимком, на котором запечатлена в летнем платье. «Когда надел красивый сарафан, но лета не будет. Остается только сделать селфи», — гласила подпись к фото.



Многих подписчиков также расстроил факт дождей в столице, однако некоторых более всего удивил изнеможденный вид актрисы. «Худющая, надо поправиться!», «Виктория вы очень устали. Вам бы чуть-чуть отдохнуть», — писали обеспоконные поклонники.

1 2 3 ... 11 Виктория Исакова редко рассказывает подписчикам о своей личной жизни...

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