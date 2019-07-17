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Подписчики Виктории Исаковой обеспокоены худобой актрисы

Виктория Исакова всегда была стройной и восхищала своих поклонников не только актерским талантом, но и подтянутой фигурой. Однако, увидев новое фото звезды, фолловеры обратили внимание на то, как выглядит знаменитость.
Виктория Исакова
Виктория Исакова

Июльская погода в Москве совсем не радует, и тем, кто не уехал в теплые края, остается только надеяться, что дожди в скором времени прекратятся. Своим недовольством поделилась и Виктория Исакова. 

Виктория Исакова
Фолловеры актрисы выразили беспокойство о ее внешним виде

42-летняя актриса поделилась снимком, на котором запечатлена в летнем платье. «Когда надел красивый сарафан, но лета не будет. Остается только сделать селфи», — гласила подпись к фото. 

Многих подписчиков также расстроил факт дождей в столице, однако некоторых более всего удивил изнеможденный вид актрисы. «Худющая, надо поправиться!», «Виктория вы очень устали. Вам бы чуть-чуть отдохнуть», — писали обеспоконные поклонники. 

Согласны ли вы, что актриса сильно похудела?

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17 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @v_isakova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Виктория Исакова

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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