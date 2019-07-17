«Дочь отца», «Гувернантка», «Мадам Бэккер», «Швыбзик»: какими были, что и кого любили великие княжны Романовы

Они были непосредственными, смешными и полными сил и планов. А еще — удивительно красивыми! Кажется, такие уже не рождаются. Самой старшей исполнилось 22 года, самой младшей — лишь 17. Их убили только потому, что они родились в семье российского царя. Рассказываем о недолгой счастливой жизни Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии Романовых.



В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна царская семья. Вместе с Николаем II, его супругой Александрой Федоровной, дочерьми Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией, а также сыном Алексеем погибли медик Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, лакей Алексей Трупп и горничная Анна Демидова. Последняя, по материалам, обнаруженным Эдвардом Радзинским, дольше всех сражалась за жизнь, прикрываясь от пуль бархатной подушкой, набитой драгоценными украшениями. Страшная дата в истории нашей страны…

Подвал дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья и их приближенные

Впрочем, интерес к семье российского императора в эти дни связан не только со 101-й годовщиной их трагической гибели, но и с запуском на Netflix документального мини-сериала «Последние цари». Еще ни одна ТВ-история про Романовых не получала столько… негативных комментариев. Создателей картины критикуют как за недостоверность исторических фактов, так и за подбор актеров. Особенно досталось исполнительницам ролей великих княжон. На кинофорумах зрители интересуются, где та нежная, «хрустальная» красота, которой обладали все девушки? Почему не передана легкая грусть, которую отмечали в их глазах с самого рождения? Когда уже снимут отдельный сериал, посвященный лишь их жизни?

Сестры Романовы и вправду были потрясающими красавицами. По нашему скромному мнению, ни до, ни после ни в одной монаршей семье не рождались столь прелестные девушки. Ни в России, ни в мире.

Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были наследницами государя, а значит, как можно подумать, вели праздную жизнь с пышными балами и заграничными поездками. Вовсе нет! Быт семьи намеренно не был роскошным: родители боялись, что вседозволенность испортит их детей.

А потому девушки жили по двое в комнате, спали на складных армейских кроватях.

Из мебели у них были лишь небольшая тумбочка да диван с мягкими подушками, а главными украшениями служили вазы с цветами, собранными в садах, и многочисленные снимки с изображениями любимых мамА и папА.



Распорядок дня был достаточно однообразным: в 8 часов — подъем, в 9 — завтрак, в 12:30 — второй завтрак, в пять часов — чай (любимое время суток англофила Николая II), в восемь — ужин всей семьей. На столе опять же никаких изысков — еда была достаточно простой и непритязательной. Лишь по праздникам подавались французские пирожные с заварным кремом, икра (никакой красной, только черная!), «остендские устрицы» декорированные «пармскими фиалками» и особенно любимый Николаем суп «Багратион» из шпината.

И никаких балов с танцами на начищенном паркете и статными кавалерами! Маменька Александра Федоровна (уроженка Германии) презирала российскую аристократию, считая ее нравы аморальными, и запрещала дочерям общаться с ее представителями. Их всех четырех сестер только старшая Ольга выходила в свет (да и то лишь пару раз в своей недолгой жизни). С нее и начнем наш рассказ.



Великая княжна Ольга Николаевна…



…родилась 15 ноября 1895 года в 9 часов пополудни. Первенец дался Александре Федоровне крайне тяжело. Как вспоминала сестра императора, младенца тащили щипцами из утробы матери. Беря во внимание уровень медицины того времени, большое счастье, что с девочкой ничего не случилось.

«Вечно памятный для меня день, в течение которого я много-много страдал. Еще в час ночи у милой Аликс начались боли, которые не давали ей спать. Весь день она пролежала в кровати в сильных мучениях — бедная! Я не мог равнодушно смотреть на нее. В 9 час. ровно услышали детский писк и все мы вздохнули свободно… Когда все волнения прошли, и ужасы кончились, началось просто блаженное состояние при сознании о случившемся…» — делился в своем дневнике молодой отец Николай II, которому на момент рождения наследницы было 27 лет.



Девочку назвали Ольгой. Это весьма популярное имя в роду Романовых, но Николай и Александра руководствовались иными соображениями.

Именовать дочь они решили в честь героини пушкинского «Евгения Онегина» Ольги Лариной, которая была «всегда скромна, всегда послушна».

Такой росла и наследница императора. Современники отзывались о княжне Ольге Николаевне как о доброй и отзывчивой девушке. Она принимала близко к сердцу чужие несчастья и всем старалась помочь.



У нее были чудные светлые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица — ну просто ангел. Впрочем, у этого ангелочка была и темная сторона — Ольге приписывали излишнюю вспыльчивость и раздражительность. Она единственная их четырех сестер позволяла себе спорить с матерью и возражать отцу. И если первая одним лишь взглядом пресекала непозволительное поведение дочери, то второй был несказанно рад — тому, что его девочка растет уверенной в себе личностью, которая не даст себя в обиду и отстоит свои права.

Связано это было еще и с тем, что в определенный момент Николай II начал смотреть на дочь как на свою преемницу. Но пока об этом не говорили, а после рождения долгожданного сына Алексея вопрос и вовсе был закрыт.

Ольга всю себя отдавала чтению. Книги в ее комнате были расставлены буквально повсюду — на тумбочке, рядом с кроватью, под кроватью, на кровати. Читала на русском и английском, а ближе к пятнадцати сама начали писать, но не прозу, а стихи. Конечно же, о любви. Вот мы и перешли к главе про личную жизнь красавицы Ольги.

Напомним, Александра Федоровна не пускала дочь на балы, где та могла бы впервые влюбиться. Лет до 17 о светлом и прекрасном чувстве она узнавала лишь из книг. А в 1912 году к ней посватался великий князь Дмитрий Павлович — на минуточку, двоюродный брат Николая II. Маменьку невесты смутили не родственные связи, а нескрываемая антипатия Дмитрия к Григорию Распутину. Напоминать об особых отношениях императрицы и придворного целителя, думаем, не стоит.

Через пару лет руку и сердце (а вместе с ними и полцарства в придачу) предложил румынский принц, впоследствии ставший королем Каролем II.

Только представьте на минуту, как могла бы сложиться жизнь девушки, ответь она «да». Точно не было бы того ужаса, от которого пока еще отделяли четыре года. С другой стороны, оно и к лучшему: будущий король с юности был известен эксцентричным поведением и скандальным образом жизни.

К тому же, страдал приапизмом, толкавшим его на «сексуальные эскапады». Впоследствии он бросит свою жену с ребенком ради похотливой любовницы.

И все же был в жизни Ольги человек, при воспоминании о котором ее девичье сердце начинало биться, а щеки пылали румянцем — один из вахтенных начальников царской яхты мичман Павел Алексеевич Воронов. Это к нему в своих дневниках великая княжна обращалась как к таинственному С: «Видела мое любимое С…», «Без него пусто…», «С. не видела и грустно». Исследователи уверенно заявляют, этот 25-летний молодой человек был для княжны счастьем, озарившим неведомым ранее чувством глубокой и нежной любви ее довольно однообразную жизнь. К сожалению, Воронов выбрал другую Ольгу — фрейлину Клейнмихель, на которой и женился 7 февраля 1914 года.

А в скором времени наша Ольга и вовсе перестала думать о любви — в ее жизни наступили темные времена: отречение отца от престола, ссылка в Тобольск, а после та страшная ночь с 16 на 17 июля, когда вместе со своей любимой семьей она спустилась по 23 ступеням в подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге, где была убита без суда и следствия.



Историки делятся страшными подробностями тех кровавых 20 минут. Ольга умерла не сразу — смерть девушки отсрочили драгоценности, вшитые в корсет ее платья. Палачам пришлось произвести еще несколько выстрелов.



Великая княжна Татьяна Николаевна…



…родилась 10 июня 1897 года в 10 часов 40 минут. Догадайтесь, в честь кого была названа девочка? Правы те, кто вновь вспомнил про «Евгения Онегина». Судя по всему, высокопоставленные родители были большими поклонниками этого произведения, раз дали наследнице совершенно нетрадиционное для рода Романовых имя.

Если кто и был любимой дочкой в императорской семье, то это, несомненно, Татьяна. Из всех сестер она была самой близкой к Александре Федоровне, всегда старалась окружить ее заботой и покоем. С обожаемым папенькой она также проводила много времени.

Одним из их любимых занятий было расположиться в тени сада на плетеных креслах и читать друг другу вслух… нет, не стихи или романы, а культурные сводки из газет.

Татьяна (язык не поворачивается назвать ее Таней) была неописуемой красоты девушкой и выделялась даже на фоне своих утонченных сестер.



«Она аристократична и царственна. Лицо ее матово-бледно, только чуть-чуть розовеют щеки, точно из-под ее тонкой кожи пробивается розовый атлас. Профиль безупречно красив, он словно выточен из мрамора резцом большого художника», — так в своих воспоминаниях описывала внешность княжны фрейлина императрицы Софья Яковлевна Офросимова.

Татьяна (на стуле) в окружении сестер

Живи княжна в наше время, она легко могла бы сделать модельную карьеру с ее «тоненькой» фигурой и ростом 175 см, а также большими миндалевидными глазами и невероятно блестящими каштановыми волосами.

Одним из бьюти-секретов Татьяны были регулярные ополаскивания волос холодной водой с капелькой любимых духов Coty Jasmin de Corse.

Как и ее старшая сестра, Татьяна была совершенно лишена самолюбия, отличалась прямолинейностью и упорством и таки выучила немецкий язык, который долгое время ей совершенно не давался.



Свободное от учебы и рукоделия время княжна проводила за играми со своим четвероногим другом — французским бульдогом Ортипо. Его ей подарил корнет лейб-гвардии Дмитрий Яковлевич Малам, который и стал первой любовью второй дочери императора. С ним она познакомилась в госпитале, куда вместе с сестрами и матерью приходила навестить раненых в Первой мировой войне.

Современники судачили о пылком романе между императорской дочкой и офицером, но, принимая в расчет те времена и нравы, можно предположить, что отношения влюбленных не заходили дальше совместных прогулок по палубе отцовской яхты и прикосновения дрожащих рук.

Узнав о страшной смерти Татьяны, Дмитрий едва не сошел с ума от горя и отчаянно искал любой возможности расстаться с жизнью. Ему это удалось сделать во время боя в 1919 году. Маламу было 28 лет.



Великая княжна Мария Николаевна…



…родилась 26 июня 1899 года в 12:10 и едва не стоила своей матери жизни. Третья беременность Александры Федоровны проходила тяжело — она несколько раз падала в обмороки и последние четыре месяца вынуждена была передвигаться на инвалидной коляске. «Какое счастье, что все закончилось благополучно!.. Жаль, что родился не сын… Но мы рады все равно — какая к тому важность — мальчик или девочка», — отметила в своем дневнике невестка императрицы.

Новорожденную назвали простым русским именем Маша. На этот раз не было никаких отсылок к произведениям отечественных классиков, просто папА, посмотрев в бездонные темно-синие глаза дочери, решил, что будет именно так.

У Марии русским было не только имя, но и внешность «кровь с молоком» — соболиные брови, яркий румянец, светло-русые волосы, крупная фигура, а еще силушка-сила.

Да такая, что подросшая девушка легко могла взять на руки одну из своих хрупких гувернанток и под ее громкий визг перенести из одной комнаты в другую.



Мари отличалась кротким нравом, но раз в месяц превращалась в настоящую фурию — впадала в истерики, ругалась и говорила всем гадости. Женщины наверняка догадались, что было тому причиной. Императрица и ее дочери называли это время «визитом мадам Бэккер».

Языки, арифметика, письмо и другие предметы школьного обучения мало интересовали Машку (так к ней обращался младший брат Алексей), да и особых успехов она в них не делала — все мысли девушки были заняты… предстоящим замужеством.

Об этом не знали ни отец с матерью, ни сестры, ни тот, за кого Мари собиралась замуж. Собственно, этого принца на белом коне в природе вообще не существовало, просто девушке очень нравилось фантазировать, как она станет женой солдата и родит ему минимум 20 детей. Этими планами она поделилась со своей няней мисс Игер, лишив благонравную ирландку сна на последующие пару недель.

Что касается дочки императора, то к ней этот британский ловелас испытывал исключительно платонические чувства. Хотя не скрывал, что не прочь был бы жениться на своей русской кузине. Ни его желаниям, ни мечтам самой Мари о семейной жизни не суждено было сбыться — через месяц после своего 19-летия эта прекрасная особа была зверски убита.



Великая княжна Анастасия Николаевна…



…родилась 18 июня 1901 года. «Какое разочарование! 4-я девочка! Ее назвали Анастасия. Мама мне телеграфировала о том же и пишет: ''Аликс опять родила дочь''», — даже спустя более века эти строчки передают все то горькое разочарование, которое пережила княгиня Ксения, ее брат Николай II и все остальные представители монаршей семьи. В некоторых источниках пишут, что император был так обижен на супругу, что какое-то время не решался навестить ее с новорожденной.

Вскоре обида прошла (если вообще была), и Аликс с Ники, а также четыре их дочки, вновь стали большой, дружной семьей. Маленькая Анастасия не давала покоя ни своим родителям, ни сестрам. «Наша Настаська», «Швыбзик», — именно так домочадцы обращались к самой младшей из княжон, отличавшейся неугомонной энергией и желанием крушить все на своем пути. А еще ее называли «кубышкой» — за небольшой рост в 156 см и плотное телосложение.

Больше всех коренастой и неграциозной фигурой Анастасии была озабочена ее мамА.

В одном из писем к своей фрейлине и ближайшей подруге Анне Вырубовой Александра Федоровна сетовала на слишком упитанную дочь, ее широкую талию и короткие ноги. Сегодня бы такое назвали бодишеймингом!



Настаська была настоящей егозой, и придворному учителю Пьеру Жильяру не раз приходилось силой удерживать непоседу за партой. Нервной системе преподавателя можно лишь позавидовать: ученица не отличалась внимательностью, писала с большим количеством ошибок, а арифметику и вовсе считала «свинством», о чем не раз заявляла ему в лицо.

Вот уж где преуспела Анастасия, так это в домашних театральных постановках. О, какая бы актриса могла из нее получиться, если бы жизнь сложилась чуть иначе!.. Девушка придумывала все — от сценария, в котором находила роль для всех членов семьи и прислуги, до подбора костюмов.



О личной жизни младшей из сестер Романовых нет никакой информации, да и говорить-то не о чем.

На момент смерти девушке едва исполнилось 17 лет — какие тут кавалеры…

Та ночь, что стала последней для царской семьи, для Анастасии была особенно жестокой. Допрошенные следователем Николаем Соколовым отмечали, что девушка дольше всех сопротивлялась смерти — уже серьезно раненную ее «пришлось» добивать прикладами и штыками.



Несмотря на кончину, имя Анастасии еще долго было у всех на устах, ведь через три года после тех трагических событий в Берлине появилась информация, что одной из сестер удалось выжить. Некая Анна Андерсон уверяла, что она и есть младшая дочь русского императора, чудом спасенная одним из тех, кто целился в нее.



То была долгая история, закончившаяся тем, что Анну-Анастасию отправили в клинику для душевнобольных, а после — в Америку, где она еще долгое время пыталась доказать свое высокое происхождение.

1 2 3 ... 16 Семья последнего русского царя в полном составе на прогулке в марте 1917 года

На этом завершается и наша история. Добавим лишь в конце несколько любопытных фактов: