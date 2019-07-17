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Виктория Боня встала на защиту дочери из-за критики ее навыков верховой езды

7-летняя дочь Виктории Бони Анджелина Смерфит увлекается конным спортом. На днях бизнесвумен поделилась ее успехами, однако не все фолловеры оценили.
Виктория Боня
Виктория Боня

Виктория Боня редко рассказывает подписчикам о своей личной и семейной жизни. Однако в последнее время в ее Инстаграме все чаще можно встретить посты, посвященные 7-летней дочери Анджелине Смерфит. 

Так, бизнесвумен уже во второй раз делится успехами малышки, которая сейчас осваивает азы верховой езды. Очередное видео, на котором Анджелина демонстрирует свои умения, прокомментировали многие фолловеры. В основном, пользователи оставляли комплименты, однако нашлись и те, у кого возникли замечания.

«Сводите дочку в нормальный клуб. Она ведь даже повод не умеет держать, потом так и будет ездить как в деревне», — в довольно грубой форме написал один из подписчиков.

Анджелина Смерфит, Виктория Боня
Виктория Боня с дочерью Анджелиной

Виктория Боня, конечно, промолчать не смогла и поставила на место обидчика. «Не умничайте. Смешно, что вы сделали вывод, как она держит повод из видео, где она уже просто сидит и болтает. Думаю, Анджелина даже вас может научить, как держать поводья и многому другому», — ответила знаменитость.

Интернет-пользователи не унимались и продолжили обсуждать довольно опасное хобби 7-летней девочки, однако Боня больше не принимала участие в дискуссии.

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17 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @victoriabonya, @angelsmurfit/Instagram, Getty Images
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Виктория Боня

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Хорошенькая девочка, умничка)))) Конечно жокея из нее никто не делает пока! Все критики собрались, интересно хоть лошадь вблизи то видели критикующие ???)))))

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