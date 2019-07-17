Виктория Боня встала на защиту дочери из-за критики ее навыков верховой езды

7-летняя дочь Виктории Бони Анджелина Смерфит увлекается конным спортом. На днях бизнесвумен поделилась ее успехами, однако не все фолловеры оценили.

Виктория Боня

Виктория Боня редко рассказывает подписчикам о своей личной и семейной жизни. Однако в последнее время в ее Инстаграме все чаще можно встретить посты, посвященные 7-летней дочери Анджелине Смерфит.



Так, бизнесвумен уже во второй раз делится успехами малышки, которая сейчас осваивает азы верховой езды. Очередное видео, на котором Анджелина демонстрирует свои умения, прокомментировали многие фолловеры. В основном, пользователи оставляли комплименты, однако нашлись и те, у кого возникли замечания.



«Сводите дочку в нормальный клуб. Она ведь даже повод не умеет держать, потом так и будет ездить как в деревне», — в довольно грубой форме написал один из подписчиков.

Виктория Боня с дочерью Анджелиной

Виктория Боня, конечно, промолчать не смогла и поставила на место обидчика. «Не умничайте. Смешно, что вы сделали вывод, как она держит повод из видео, где она уже просто сидит и болтает. Думаю, Анджелина даже вас может научить, как держать поводья и многому другому», — ответила знаменитость.



1 2 3 ... 10 Виктория Боня крайне редко публикует снимки своей дочери

Интернет-пользователи не унимались и продолжили обсуждать довольно опасное хобби 7-летней девочки, однако Боня больше не принимала участие в дискуссии.