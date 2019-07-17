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23-летняя Рита Мамун впервые станет мамой

Вечер среды порадовал прекрасными новостями — олимпийская чемпионка Маргарита Мамун и ее супруг Александр Сухоруков сообщили, что станут родителями. 

Рита Мамун и Александр Сухоруков любят отдыхать на Мальдивах. Вот и нынешний летний отпуск они провели на райских островах. Две недели чистейшего океана, белоснежного песка и красивых фотографий в соцсетях. 

Подписчики любовались яркими снимками и не жалели лайков. Они еще не знали, что главный сюрприз ждет их впереди.

Накануне возвращения в Москву Маргарита опубликовала фото с мужем, которое не нуждалось в комментариях. В кадре 31-летний пловец нежно обнимает округлившийся живот своей красавицы-жены. 

  • Маргарита Мамун
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    На снимках с отдыха Рита очень умело скрывала свое интересное положение
    Смотреть галерею

Одним из первых супружескую пару поздравили блогер Наталья Османн, модель Женя Катава и фигуристка Аделина Сотникова. Woman.ru присоединяется и желает Маргарите легкой беременности!

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17 июля 2019
Текст Алена Петровская
Фото @ritamamun/Instagram
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Маргарита Мамун

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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