23-летняя Рита Мамун впервые станет мамой

Вечер среды порадовал прекрасными новостями — олимпийская чемпионка Маргарита Мамун и ее супруг Александр Сухоруков сообщили, что станут родителями.



Рита Мамун и Александр Сухоруков любят отдыхать на Мальдивах. Вот и нынешний летний отпуск они провели на райских островах. Две недели чистейшего океана, белоснежного песка и красивых фотографий в соцсетях.

Подписчики любовались яркими снимками и не жалели лайков. Они еще не знали, что главный сюрприз ждет их впереди.

Накануне возвращения в Москву Маргарита опубликовала фото с мужем, которое не нуждалось в комментариях. В кадре 31-летний пловец нежно обнимает округлившийся живот своей красавицы-жены.



1 2 3 ... 9 На снимках с отдыха Рита очень умело скрывала свое интересное положение

Одним из первых супружескую пару поздравили блогер Наталья Османн, модель Женя Катава и фигуристка Аделина Сотникова. Woman.ru присоединяется и желает Маргарите легкой беременности!