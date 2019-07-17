23-летняя Рита Мамун впервые станет мамой

Рита Мамун и Александр Сухоруков любят отдыхать на Мальдивах. Вот и нынешний летний отпуск они провели на райских островах. Две недели чистейшего океана, белоснежного песка и красивых фотографий в соцсетях.
Подписчики любовались яркими снимками и не жалели лайков. Они еще не знали, что главный сюрприз ждет их впереди.
Накануне возвращения в Москву Маргарита опубликовала фото с мужем, которое не нуждалось в комментариях. В кадре 31-летний пловец нежно обнимает округлившийся живот своей красавицы-жены.
Одним из первых супружескую пару поздравили блогер Наталья Османн, модель Женя Катава и фигуристка Аделина Сотникова. Woman.ru присоединяется и желает Маргарите легкой беременности!